Labdarúgás

52 perce

Ezzel a góllal nyert a Liverpool - Szoboszlai harminc méterről bombázott – videó

Egészen a végéig döntetlenre állt a Liverpool-Arsenal találkozó vasárnap. A hajrában aztán Szoboszlai Dominik rúgott büntetőt, a hatalmas bombagóllal zárta le a mérkőzést.

Kisalföld.hu

A Premier League harmadik fordulójában a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool legyőzte a vendég Arsenalt.

Szoboszlai Dominik
Hatalmas gól után teljesen jogos Szoboszlai Dominik szelfije az Anfieldben.
Forrás: Facebook/Liverpool FC

Az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában Slot a kezdőbe nevezte Szoboszlai és Kerkezt is. A találkozó egészen a hajráig eseménymentes volt, majd a 83. percben Szoboszlai Dominik szabadrúgást végezhetett el. A harmincméteres lövés védhetetlenül szállt Raya kapujába. 

A meccset ez a gól zárta, és azon túl, hogy elvette az Ágyúsok veretlenségét, az idei bajnokságban először rezzent az észak-londoniak hálója.

Nézze meg Szoboszlai fantasztikus találatát:

 

 

