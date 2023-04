M. Zoltánné Márti, amint kiszállt a kert előtt az autóból elsírta magát, láthatóan felkavarták az események.

Ide ment be, és többet soha nem jött ki

mondta zokogva, a könnyeivel küszködve Márti.

M. Zoltán lánya, Adri azt mondta, olyan mintha apja temetésére érkezett volna.

Kavarognak bennem az érzések. Ezt a helyszínt láthatta utoljára, itt vett utoljára levegőt, mielőtt végleg lehunyta a szemét

- fogalmazott a lány.

A tárgyalás magánterületen zajlik, oda a sajtó munkatársai nem léphettek be. A bíró engedélyezte, hogy a sértetti képviselők és hozzátartozók is jelen legyenek a bejáráson. M. Zoltánné Márti lányával és Zoltán testvérével, Jánossal lépett be a telekre.

Azonban nem jutottak túl messzire a bejárattól, ugyanis É. Imre jelezte, hogy még a négy fekete ruhás, felfegyverkezett őr mellett sem érzi biztonságban magát. A vádlott állítása szerint korábban halálosan megfenyegette János.

Végül a sértett testvére a békesség és a tárgyalás nyugodt lefolytatása érdekében önszántából elhagyta az ikrényi telket.

A rendőrség biztosítja a helyszínt. Folytatjuk...