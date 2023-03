Ez hat százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi adat. Ami még szomorúbb: a balesetek 3 százaléka végződött halállal, 29 százaléka súlyos, míg 68 százaléka könnyű sérüléssel járt.

A Kisalföld munkatársai a közelmúltban két napot tölthettek a győri baleseti helyszínelők mellett. Azért is örültünk a lehetőségnek, mert Győr-Moson-Sopronban mind a forgalom nagysága, mind a tempója évről évre nő.

Lakott területen az átlagtempó 60–65 kilométer per óra között van, miközben a közlekedési morálban a bizalmi elv, a tolerancia csökken.

Gyakran önkritika nélkül – A balesetek után egyre többen nem hajlandók elismerni a felelősségüket.

Életet ment az öv

Azon a pénteken, amikor a győri helyszínelők Szövetség utcai főhadiszállásán először vendégeskedtünk, viszonylag nyugodt délelőtt volt. Így tudtunk beszélgetni, akadt is miről, azon a héten történt halálos baleset a 82-es főút écsi szakaszán. Mint ismert, egy helyközi busz sofőrje és négy utasa is megsérült a karambol során. Koller József rendőr törzszászlós, balesetvizsgáló helyszínelt a végzetes esetnél – a villámgyors vonulásról korábban videót nézhettek a kisalfold.hu-n –, elsőként kimentünk vele a korábbi baleset helyszínére. Még erős festékkel rajzolt mérések emlékeztetnek a tragédiára. Egy-egy baleset mementója gyakran évekkel később is látszik az aszfalton.

„A tapasztalatok szerint ebbe a relatív gyorshajtásba nem kellett volna belehalnia a sofőrnek. De nem kapcsolta be a biztonsági övét, s ezért az életével fizetett” – összegzett a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának törzszászlósa.