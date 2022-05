A vádirati tényállás szerint 2021 augusztusában a 29 éves hölgy szakított 30 éves élettársával.

A férfi nem tudta feldolgozni a történteket, 2021 novemberében békülni próbált, de a nő ettől elzárkózott. Ebbe a férfi nem tudott belenyugodni, felkereste volt élettársát az otthonánál, és mindenáron beszélni szeretett volna vele. Mivel erre a hölgy továbbra sem volt hajlandó, a férfi bosszúból elküldte a birtokában lévő, a sértettről készült intim felvételeket a hölgy egy ismerősének, és a hölgy főnökének is. Azzal fenyegetőzött, hogy a képeket másoknak is el fogja küldeni. Pár nap alatt azonban megbánta tettét, sőt fel is jelentette saját magát a rendőségen, ekkor azonban már a nő is tett feljelentést.

A férfit az ügyészség különleges személyes adattal visszaélés vétségével vádolja. Vele szemben két évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

A nyomozást az ügyben a Győri Rendőrkapitányság munkatársai folytatták le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.