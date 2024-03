Az erőteljes délies áramlás a meleg mellett sivatagi port is szállított a Kárpát-medence fölé, és bár kisebb koncentrációban érkezett a por, mint a mediterrán térségbe, ennek ellenére Magyarországon is erősen befolyásolni tudja az időjárást - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

A HungaroMet Zrt. felhívta a figyelmet: az ország egyes részein a magasszintű felhőzet a por hatására jobban szűrheti a napsütést, mint ahogyan azt korábban várták, sőt kisebb körzetekben a vastagabb felhőzet akár teljesen el is takarhatja a napot.

Hozzátették: a hétvége folytatásában újabb - és nagyobb mennyiségű - por érkezhet, emiatt a napsütés mennyiségére és a hőmérsékletre vonatkozó előrejelzéseknek az átlagosnál nagyobb a bizonytalansága.