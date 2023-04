Szentes Olivér azt is hozzátette, hogy az Őrséghez vagy a Kőszegi-hegységhez képest Sopron nem is különösebben csapadékos még sokéves átlagban sem. Kérdésünkre elmondta, hogy a következő napokban nagy eső már nem várható, záporok azonban lehetnek, az évszaknak megfelelő hőmérséklet mellett.

Elsőfokú készültség

Az elmúlt hat napban a Duna részvízgyűjtői közül a Rába vízgyűjtőjén 50 milliméter csapadékot mértek, ennek hatására kisebb árhullám indult el a Dunán és a Rábán – tájékoztatta lapunkat az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig). A Duna alsó-ausztriai szakaszán jelenleg még középvízhozam feletti vízmennyiség érkezik, de a vízjárás apadó. A folyó 463 centiméterrel tetőzött Nagybajcsnál. A Rábán érkező árhullám Sárvár és Ragyogó térségében már tetőzött, Győrben a hétfő reggel mért 366 centiméter majdnem másfél méterrel marad el az I. fokú árvízvédelmi szinttől. A Fertő tó szintjére jó hatással volt az elmúlt időszak csapadéka, mert hétfőre nyolc centiméterrel nőtt. A vízügy azt is közölte: a Rábán jelenleg tapasztalható intenzívebb mennyiségű hordalék és uszadék a folyó magasabb, már 20 köbméter fölötti vízhozama esetén bekövetkezik, mert nagy esésű folyóról van szó, ezért folyamatosan mossa be a partokról és ekkor a színe is sötétebbé válik. A tetőzés, az ár levonulása után eltávolítják az uszadékot. A helyzet kezelésére a vízügy elrendelte az I. fokú belvízvédelmi készültséget a Mosoni-Duna bal parti, valamint a Rábca menti belvízvédelmi szakaszra. Jelenleg a börcsi szivattyútelepük üzemel nappali üzemmódban.

A legjobbkor jött

– A vetéseknek a lehető legjobb időpontban jött a csapadék, ráadásul a legjobb fajtája, az áztató eső érkezett. Mivel nem volt túl meleg sem, a kipárolgás sem sok, vagyis amit most kaptak a földek, annak a nyolcvan-kilencven százaléka hasznosul – közölte lapunkkal Németh Gergely, a vármegyei agrárkamara elnöke. Idén a csapadék elosztása szélsőséges: januárban a havi átlag kétszerese hullott, februárban-márciusban szinte semmi, áprilisban megint bőségesen. A most érkezett eső az elvetett napraforgónak, kukoricának jót tesz, de annak a gazdának is segít, aki még csak most áll neki a vetéseknek.