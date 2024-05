Sokan csak azóta foglalkoznak otthonuk fenntartásának költségeivel, amióta az energiaárak a magasba szöktek. Első lépésben érdemes összegyűjteni és összesíteni az energiafogyasztási adatokat, hogy választ kapjunk arra, mennyi energiát fogyasztunk. Jó azonban azzal is tisztában lenni, mitől függ a fogyasztás.

– A fogyasztás függ az adott év időjárásától, a lakók számától, a lakók fogyasztási szokásai­tól, az épület energetikai paramétereitől, így a falak, a tető, a fűtési rendszer milyenségétől. A lakás energetikai állapotáról azonban a számláknál hitelesebb, objektív képet ad az energetikai tanúsítvány. Ha valaki önerőből újít fel, nem kötelező elkészíttetni, ha azonban pályázati forrást is igénybe vesznek a beruházáshoz, ami nyilvánvalóan megéri, akkor szükség lesz a dokumentumra. Egyre több az olyan pénzintézet is, amely csak a tanúsítvány birtokában ad hitelt korszerűsítésre – mondta el kérdésünkre Győrfi András okleveles építő- és környezetmérnök, épület­energetikai tanúsító.

Mi a célja az energetikai tanúsítványnak?

– Az épület energetikai tanúsítása törvény által előírt kötelezettség új lakások építésénél, eladásakor, bérbeadásakor, emellett nagyon jó lehetőséget nyújt az épület energetikai korszerűsítésének vizsgálatára. Az energetikai tanúsítvány egy egységes rendszer, ezért összehasonlításra is kiválóan alkalmas. A hirdetésben kötelező feltüntetni az energetikai besorolást, így ennek elkészítését időben kell ütemezni – foglalta össze tömören a szakember, aki azt is elmondta, hogy egy ilyen dokumentum nemcsak a meglévő állapotot rögzíti, hanem az egyes határoló szerkezetek és épülettechnikai rendszerek korszerűsítésével összefüggő, egyben műszakilag megvalósítható intézkedéseket is. Tehát hogy a tanúsítványban szereplő „jó” vagy „kiváló” szintet milyen műszaki beavatkozással lehet elérni.

– Arra érdemes odafigyelni, hogy a 2023. november 1. után felépített, használatbavétel előtt álló új épület esetén a tanúsítást hatálybalépést követően mindenképpen az új módszertan és előírások alapján is el kell végezni. A helyszíni szemle alkalmával a tanúsító vizsgálja az épület szerkezetét, a falakat, a hőszigetelést, a födémet, a tetőt, az ablakokat. Az épületgépészet vizsgálata lakóépületeknél a fűtés és a melegvíz-előállítás mellett esetenként a gépi szellőztetés és a klímaberendezések felmérésére is kiterjed. Az ingatlan tájolása, elhelyezkedése és a gépészeti tulajdonságok az adott ingatlan fenntartási költségeit is nagymértékben befolyásolják. Az ingatlan besoroláskor olyan értéket kap, amely megmutatja, hogy a 100 százaléknak tekintett mai követelményekhez képest hogyan alakul a számított energiafelhasználása. Az így kapott százalékos értéket sávos besorolás alapján betűkkel kell jelölni. A vizsgálat során egyebek mellett az éves energia- igényt is meg kell határozni. Ez számszerűsíti, hogy mennyi energiaráfordítás szükséges az adott ingatlan fenntartásához éves szinten. Az ingatlanok vételénél a fenntartási költségek legalább olyan fontos szempontok, mint a vételár – szögezte le a szakértő.

Energiafelhasználás, megújuló energiaforrások

A felmérés részletesen vizsgálja az ingatlan energiafelhasználását és javaslatot tesz a megújuló energiaforrások használatára is.

– Független energetikai szakember méri fel a felújítandó épület vagy lakás valós műszaki állapotát, és tanácsot ad, hogy melyek annak felújításához a megfelelő és reális lehetőségek. Elmondja, hogyan lesz a felújítás megtérülése a legjobb, alternatívát adhat különböző mértékű felújításokra és az így várható megtakarításokra. Időtervet ad a felújításra, illetve ha szakaszos, ütemezett felújítást választunk, egyéb műszaki, adott esetben baleset- vagy életvédelmi beavatkozásokra is rámutathat. Például vizesedő falaknál, beázó tetőnél, rogyadozó tetőszerkezetnél nem érdemes szigetelni, új fűtőberendezést pedig csak megfelelő állapotú, bélelt kéménybe lehet bekötni. Az energetikai szakember független tanácsot ad, azaz a gyártó vagy kereskedő cég ügynökével ellentétben nem próbál meg rábeszélni a drágább megoldásra, vagy nem ajánlgat önös érdekből egy bizonyos márkát. Bár az energetikai felmérés többletköltséggel jár, milliós nagyságrendű ki­­adás esetén a pontos tervezés sokszorosan behozza az árát, a nyugalomról és az áttekinthető folyamat adta tervezési lehetőségről nem is beszélve – sorolta az előnyöket a szakember.