– A Covid-járvány elején mindenki tapsolt a kórházi dolgozóknak, a mentőszolgálat munkatársainak, s több étterem is gondolt rájuk. Innen is jött az ötlet, hogy az ezen szakterületeken dolgozóknak adjunk kedvezményt az éttermünkben, továbbá a rendőrök és a tűzoltók is élhetnek a tízszázalékos kedvezménnyel – hangsúlyozta a mosonmagyaróvári étterem vezetője.

A kedvezmény vonatkozik a kiszállításra is, amennyiben a munkahelyükre kérik az ételeket.

– Az energiaválságot is megéreztük. Igyekszünk takarékoskodni, ahol tudunk. Tapasztaltuk, hogy a mindennapi vendégek fogynak az étteremből, inkább a hétvégék voltak az erősebbek. Ezért is találtuk ki a svédasztalos menüket, ami szintén beváltotta a reményeket – fűzte még hozzá az étteremvezető, akitől a jótékonyság sem áll távol, hiszen például pizzákkal számos programot, intézményt támogatott.

Ottjártunkkor éppen több rendőr is ebédelni készült. Volt köztük, aki korábban is járt ide, de a többségüket a kedvezmény vonzotta az étterembe. Mint elmondták, finom az étel, és pozitívum, hogy többfélét is megkóstolhatnak fix összegért.