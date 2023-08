„Eddig is fontos szerep jutott vállalatunk életében a győri Széchenyi István Egyetemnek, és nagy öröm számunkra, hogy a mostani megállapodással egy minőségileg magasabb szintre emeljük a kooperációt. Győrben már jó ideje jelen van a thyssenkrupp, és helyben is végzünk fejlesztési feladatokat. Vállalatunk, az egyetem, a hallgatók és az ország közös érdeke, hogy a legújabb technológiai trendek és irányok ismeretével felvértezve lépjenek ki az életbe a fiatalok, ebben nagy előrelépés ez a megállapodás” – fogalmazott az ünnepélyes aláíráson Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. ügyvezetője.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese kifejtette, az intézmény kiemelt feladata a magasan képzett szakember-utánpótlás biztosítása. „Ahhoz, hogy a jövő szakembereit felkészítsük a világ mindenkori fejlesztési feladatainak magas színvonalú megoldására, nélkülözhetetlen az élenjáró technológiákat fejlesztő és alkalmazó vállalatokkal való szakmai együttműködés. Az ilyen kooperáció a partnercégnek kiváló munkatársakat biztosít, hallgatóinknak pedig a kiemelkedő szakmai karrier lehetőségét nyújtja” – húzta alá a rektor. Hozzátette, az egyetem új innovációs parkjában folytatandó hosszú távú tudományos együttműködés célja korszerű technológiák közös fejlesztése.

Prof. dr. Bokor József, az intézmény kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese elmondta, a Széchenyi István Egyetem olyan innovációs ökoszisztémát épít, amelyben a térség gazdasági szereplőivel együttműködve, közös célokat megfogalmazva alapozhatnak az intézmény, valamint a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó cégek – így az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a ZalaZONE Ipari Park Zrt., a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt. – kompetenciáira építve. „A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. fontos szereplője a járműipari szegmensnek, amelyben egyetemünk is jelentős szerepet tölt be, így kölcsönösen erősíteni tudjuk egymást a képzések mellett az innováció területén is” – hangsúlyozta.

A thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. az autóipar és Győr gazdaságának fontos szereplője. Budapesti E/E (elektromos és elektronikus) kompetenciaközpontja részeként idén Győrben is mérnöki szolgáltatóközpontot nyitott, amely a német nagyvállalat speciális, világszerte egyedülálló magyarországi autóipari kutatás-fejlesztési tevékenységét támogatja. A világ legnagyobb autógyárai számára hazánkban fejlesztett „okos” elektromechanikus kormányszervók a legkülönfélébb, legújabb vezetéstámogató megoldásokat nyújtják, és alkalmasak az önvezető rendszerekkel való együttműködésre is. A thyssenkrupp a fejlesztés mellett gyártással és összeszereléssel is foglalkozik, amelynek keretében Győrben futómű-összeszerelő üzemet, valamint egy Steel Service Center-t is működtet. A vállalat idén nyitotta meg regionális mérnökirodáját a városban, ahová jelenleg is toboroznak mérnököket.

A Széchenyi István Egyetem a fenntartható fejlődésre és a korszerű technológiákra alapozza jövőképét. Az intézmény 11 tudományterület felölelő, széles körű kompetenciáival segíti elő a térség versenyképességének erősítését, valamint a globális tudás gyarapítását. Az egyetem többek közt a járműipar jövőjét érintő területeken is értékes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, az elektromobilitástól az autonóm járművekig. Az intézmény a mintegy 14 ezer fős nemzetközi hallgatói közösségének több mint háromezer vállalati partnerrel együttműködésben kínál gyakorlati képzéseket, naprakész tudást és a munkaerőpiacon értékes diplomát.