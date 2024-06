Az Audi Hungaria idén is kitüntette a duális szakképzésében végzett legjobb tanulóit, akiknek Szigeti Éva, az Audi Akademie Hungaria vezetője és Benke Csaba, az elektromos járműhajtások termékszegmens vezetője adta át az elismerő okleveleket. A rendezvényen köszöntötték a duális képzésben idén végzett 100 fiatalt, akik közül elismerésben részesültek a 12 oktatott szakma legjobbjai, valamint az országos Szakma Sztár Fesztivál verseny dobogósai is. Idén két új kategóriában is adtak át díjakat: Legjobb oktató és Példaértékű gyakorlati hely.

Elismeréseket vehettek át a legjobb audis diákok, oktatók és gyakorlóhelyek. Fotó: www.mezosikristof.hu

„Vállalatunk HR stratégiájának egyik alappilére a szakképzett munkaerőutánpótlás biztosítása. A járműiparban zajló transzformáció kulcsa munkatársaink és tanulóink kompetenciáinak folyamatos fejlesztése. Fiataljainkat a gyártási folyamatokba is bevonjuk, így a termelés és a képzés közötti szoros együttműködés tovább növeli a szakképzésünk hatékonyságát. 2001 óta németországi minta szerint működő, Magyarországon egyedülálló duális szakképzésünkben eddig több mint 2.500 tanuló végzett. Közülük közel 1.000 jelenleg az Audi Hungaria munkatársa- mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

A vállalat partnerintézményeivel közösen jelenleg 12 járműipari, elektronikai, fémipari és gazdasági szakmában képezi a fiatalokat, akik széleskörű elméleti és gyakorlati tudással gazdagodnak a duális képzési formának köszönhetően. Az idén végzett 100 tanuló közül a többségük az Audi Hungariánál szeretné megkezdeni szakmai karrierjét.

Az AUDI HUNGARIA Zrt. Magyarországon az országban elsőként, immár több mint 23 éve indította el a duális szakképzési modellt, melyet jelenleg a Győri Szakképzési Centrummal, valamint az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrrel együtt működtet.