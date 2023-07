A mai technológiai fejlődés egyik alapját a mikroelektronika és a félvezetőgyártás jelenti, amelynek termékei jelen vannak a mobiltelefonoktól a számítógépeken át az autókig. Az iparág Európában vezető, de a világban is meghatározó szereplője az Infineon, amely többek között mikrokontrollereket, félvezető kapcsolóelemeket, integrált áramköröket, tranzisztorokat fejleszt és gyárt. A vállalat tavaly együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetemmel, amelynek részeként nemcsak kutatási témákat ad az intézmény PhD-hallgatóinak, hanem ösztöndíjjal is támogatja őket, sőt azt is lehetővé teszi a doktoranduszoknak, hogy villachi fejlesztőközpontjában kutatásokat végezzenek.

A rendezvényen a mikroelektronikai elismert szakemberei tartottak előadásokat, köztük dr. Andrew Wood… Fotó: Májer Csaba József

Dr. Fodor Dénes, az egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának stratégiai és ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, Teljesítményelektronika és Villamos Hajtások Tanszékének és Járműipari Kutatóközpontja e-Mobilitás Központjának tudományos vezetője elmondta: a kapcsolat több mint egy éve kezdődött, amikor meghívást kapott a mikroelektronikai kompetenciák fejlesztését támogató nagy európai uniós projekt (IPCEI) villachi rendezvényére, ahol előadásban mutatta be a Széchenyi István Egyetem lehetséges kapcsolódási pontjait.

…és dr. Gerard Deboy. Fotó: Májer Csaba József

Az Infineonnal így létrejött partnerség fontos állomása volt a ma már a Széchenyi-egyetemet fenntartó alapítvány tulajdonában lévő ZalaZONE járműipari tesztpályán múlt ősszel megrendezett workshop, amelynek folytatásaként nemrégiben a győri campuson került sor egy újabbra. Dr. Fodor Dénes kifejtette: a programon a cég elismert mérnökei a hallgatókkal külön szekcióban ismertették a csúcstechnológiát képviselő fejlesztéseket és azokat a lehetőségeket, amelyek a fiatal diplomások számára ezen a területen adottak. A másik szekcióban az egyetem oktatói-kutatói mellett az intézmény több ipari partnerének – így az Audi Hungaria Zrt.-nek, a Robert Bosch Kft.-nek, a Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.-nek, a Continental Automotive Hungary Kft.-nek és a Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft.-nek – a szakemberei kaptak tájékoztatást arról, merre tart a világ ezen a területen.

A workshopot a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus épületének konferenciatermében rendezték meg. Fotó: Májer Csaba József

„A villamosjármű-hajtásokban nagy szerepe van a teljesítményelektronikának, a beágyazott rendszereknek. Emiatt ez a terület még inkább felértékelődik a jövőben, ami különösen igaz Győrben, az Audi itteni gyára és villamos járművekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztései miatt. Erre az egyetemi oktatásnak is reagálnia kell” – emelte ki a dékánhelyettes. Megjegyezte: az energiatakarékosságot és -hatékonyságot célul kitűző teljesítményelektronikai kutatások a fenntarthatósághoz is hozzájárulnak.