Alfons Dintner nagy érdeklődés mellett tartotta előadását. A kezdésre megtelt a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus épületének Audi terme, de online is sokan követték a győri Audi elnökének gondolatait.

„Az Audi Hungaria Magyarország legnagyobb termelővállalata, beruházója, és egymaga adja Magyarország exportjának nyolc-kilenc százalékát. Legalább ennyire fontos, hogy közvetlenül, valamint közvetetten, a szolgáltatókon és beszállítókon keresztül negyvenezer családnak biztosít megélhetést. Az Audi Hungaria emellett nemcsak a világ legnagyobb motorgyárát működteti, hanem az egyik legnagyobb járműipari fejlesztőnek is számít” – fogalmazott a rendezvény elején dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese, aki a vállalat és az egyetem kapcsolatáról beszélt. Mint mondta, az intézményt három évtizede szoros partnerség fűzi az Audihoz.

Izgalmas életútjáról tartott előadást Alfons Dintner az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke a Széchenyi István Egyetemen.

Az eseményen dr. Knáb Erzsébet, az egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke mutatta be az Audi járműgyártásban betöltött szerepét, a márka jelentőségét, valamint az Audi Hungaria Zrt. és a Széchenyi István Egyetem gyümölcsöző kapcsolatát. Köszöntötte Alfons Dintnert, aki – mint mondta – izgalmas és sokak számára példaértékű életutat tudhat magáénak. „Ha vezetők, menedzserek szeretnétek lenni, figyeljetek oda előadására, mert kiváló szakember, a stratégia- és a gyártásmenedzsment, valamint számos más terület kiemelkedő művelője. Az ő tapasztalataiból, világlátásából, életútjából magatok is sokat meríthettek” – szólt az egyetem hallgatóihoz dr. Knáb Erzsébet.

„Mindenki azt kapja az élettől, amit megenged magának” – ezzel a felütéssel kezdte előadását az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, aki hangsúlyozta, a lehetőségeket megkapjuk, de azokkal élni is kell. Alfons Dintner lakatos szakmunkásként végzett, majd továbbtanult, és mérnöki diplomát szerzett. „A ranglétrát fokról fokra jártam végig, vagyis éltem a lehetőségekkel. Ha mások azt mondták valamire, hogy az lehetetlen, megoldhatatlan, engem akkor kezdett érdekelni a dolog, és ez a mai napig így van. A külföldi állomáshelyeimen rengeteg tapasztalatot és új ismereteket szereztem, ezért a hallgatókat is arra biztatom, hogy éljenek az egyetem nyújtotta lehetőségekkel, és vegyenek részt nemzetközi programokban” – hangsúlyozta. Mindezt személyes példája igazolja, hiszen nyolc országban élt huzamosabb ideig, köztük Spanyolországban, Belgiumban, Mexikóban, az Audin kívül a Volkswagen-konszern más márkáinál, köztük a Seatnál, a Skodánál, a Bentley-nél és a Lamborghininél is dolgozott. 56 évesen a győri Audi Hungaria Zrt. vezetője lett.

A Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria Zrt. képviselői az intézmény Menedzsment Campus épülete előtti Széchenyi-szobornál.

A fiatalokhoz szólva kiemelte, aki vezető szeretne lenni, vállalnia kell a kihívásokat, a rá váró feladatokat és a felelősséget. „Ez az egyik legnagyobb ismérve a vezetőnek, hiszen a feladatokat lehet delegálni, de a felelősséget nem” – nyomatékosította Alfons Dintner, aki a startup vállalkozást tervező egyetemistáknak is hasznos tanácsokkal szolgált. „Először meg kell határozni, mi az én saját üzleti modellem, de ezt a modellt folyamatosan meg is kell kérdőjelezni, hogy a fogyasztói igények változásaihoz is alkalmazkodni tudjunk. Emellett a saját szerepünkkel is tisztában kell lennünk, ismernünk kell azt a plusz értéket, amit mi teszünk hozzá az adott folyamathoz. A cél elérése érdekében pedig világos stratégiára van szükségünk, amelyben a konkrét feladatok meghatározása szintén lényeges” – húzta alá. A vezető kiemelte, a munkatársak a vállalat legfontosabb erőforrásai, ezért a velük való kapcsolat, a bizalom kérdése is hangsúlyos. Hozzátette, a vezérigazgató feladata, hogy biztosítsa a hatékonyságot, és előtérbe helyezze a kockázatminimalizálást.

Alfons Dintner kitért az Audi társadalmi és szociális felelősségvállalására, környezete támogatására, és az élhetőbb világ, a fenntarthatóság érdekében tett lépéseire. Külön megemlítette az oktatásban, képzésben és a tehetséggondozásban betöltött szerepüket, amely a Széchenyi István Egyetem hallgatói számára is számos lehetőséget nyújt pályafutásuk megalapozásához.