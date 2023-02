A földadóval kapcsolatban küldött levelet a vármegye polgármestereinek Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke. Arra kéri a településvezetőket, hogy ne gondolkodjanak az adónem bevezetésén, hiszen a gazdálkodókat a jelentősen emelkedő energiaárak, alapanyagárak is éppen eléggé sújtják. Németh Gergely mint gazdálkodó, de mint községvezető is érintett az ügyben, hiszen Szany polgármestereként is tevékenykedik.

- Az elmúlt időszakban ismételten felerősödtek a hangok a földadó bevezetésével kapcsolatban. Köszönhető ez Hódmezővásárhely polgármesterének és azoknak az önkormányzatnak, ahol ezzel az adóval sarcolják a történelmi aszállyal, valamint a drasztikusan megemelkedett energia- és inputanyag-árakkal sújtott helyi gazdálkodókat-indokolta a vármegyei NAK-elnök, miért tartotta fontosnak felhívni kollégái figyelmét a helyzetre.

Németh Gergely szerint komoly teher lenne a földadó a gazdálkodókra.

Fotós: Csapó Balázs

- Véleményem szerint tiltakozni kell az olyan helyi adók ellen, amelyeket ki-ki önhatalmúlag vethet ki települése földtulajdonosaira, földhasználóira, vállalkozásaira. Fontosnak tartom, hogy ebben a kérdésben is központi, kormányzati döntés szülessen, törvényileg legyen szabályozva egy ilyen adónem kivetésének lehetősége. Nem szabad megengedni, hogy egy-egy önkormányzat kénye-kedve szerint vonjon el jelentős pénzeket helyi gazdálkodóktól, földtulajdonosoktól. Mindannyiunk érdeke, hogy megteremtsük és megőrizzük az agrárium versenyképességét.

Németh Gergely hozzátette: amennyiben egyetértenek álláspontjával, a MAGOSZ és a NAK földadó ellen indított aláírásgyűjtéséhez lehet csatlakozni, mely az agrarpeticio.hu oldalon érhető el.