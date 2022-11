Egyre nehezebb időszak jön 6 órája

Egyre idősödő autók, növekvő szervizgondok Győr-Moson-Sopronban is

Az autók átlagéletkora hazánkban elérte a 15 évet, ami jóval meghaladja az Európai Unióban jellemző 11,8 éves átlagot. Egyre többet kell fizetni a szervizért is, hiszen a szolgáltatást végző cégek költségei is jócskán megnőttek. Az alkatrészhiány pedig a javítást is késlelteti.

Barki Andrea Barki Andrea

Egyre többet kell foglalkozni a szervizekben az öregedő gépjárművekkel. Fotóillusztráció: MW archív / Földi D. Attila

Vajon mire számíthatunk, ha javításra kell vinnünk a járművünket? Milyen a helyzet a megyében? – kérdeztük a győri Autóközpont vezetőit. A cég új- és használtautó-értékesítéssel, szervizeléssel, vizsgáztatással is foglalkozik. – Egyre nehezebb a helyzet. Nagyon megnőtt a várakozási idő az új autókra. Beérkezési idejük lehet 5–6, vagy akár 8 hónap is. Az alkatrészeknél ugyanez a helyzet az alapanyagok hiánya miatt. Megnőtt a rendelési idő, az ügyfeleknek sokat kell várniuk – sorolta a problémákat Bujtás Miklós szervizvezető. – Előfordul olyan extrém eset is, hogy 10 hónapot várunk egy alkatrészre – hangsúlyozta a gondokat. – Ehhez hozzájött még az energiaárak emelkedése. A villanyszámlánk négyszerese a korábbinak, ami januártól várhatóan még három és félszeresére fog nőni. A gázszolgáltatónkkal egy kétéves határozott szerződésünk van fix áron, de ez jövő nyáron lejár. A jelenlegi számlánkhoz képest hétszeres árra számíthatunk – vette át a szót Baranyai Károly, a Győri Autóközpont Zrt. vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban óriási mértékben nőttek a bérköltségeik. – Ahhoz, hogy több autót, jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani és ki tudjuk használni a lehetőségeinket, fejleszteni kellett a dolgozói létszámot. 2020-ban 31-en voltunk a cégnél, 2023 januárjára pedig 41-en leszünk. Ez is a költséghatékonyság eszköze, hiszen több ember több autót tud javítani. Igyekszünk szolgáltatásaink körét növelni, hogy ügyfeleinket meg tudjuk tartani. Bővítettük a gumihotelünket, így többet tudunk tárolni, nagyobb a bevételünk ebből is. De nagyon odafigyelünk az energiafogyasztásra is. Ennek köszönhetően a múlt hónapban mintegy kétszázötvenezer forintot spóroltunk a villanyon a tavalyi fogyasztáshoz képest. – Mindez azonban nem elég, a növekvő költségeket nyilvánvalóan pótolni kell. Januárban, mint minden évben, volt egy inflációt követő áremelésünk, de november 1-jétől egy 10 százalékos áremelést kellett végrehajtanunk. Az áremelés óradíjban 1000–1500 forintot jelent jármű-kategóriánként – közölte az autótulajdonosok számára nem jó hírt a vezérigazgató. Hozzátette: – Márkaszervizként mi a gyártói normákat használjuk, tizedórákkal dolgozunk. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a növekvő szervizárak miatt vajon elmennek kisebb szervizekbe az idejáró autótulajdonosok? – Nem jellemző, inkább többen jönnek más szervizekből, miután ott nem sikerült megjavítani az autót. A kis szervizek számára egyre nehezebb időszak jön. Ha tartani akarják a jármű-innovációval a lépést, komoly beruházásokat kell végrehajtaniuk. Megfelelő célszerszámok, diagnosztikai szoftverek szükségesek ahhoz, hogy az új modelleket meg tudják javítani. Bár a nyár elején, a műszaki vizsga moratóriumának végén nagyon sok rossz állapotú autó diagnosztikáját végeztük el, javításra ezek közül nem sokat hoztak hozzánk. Valószínűleg ismerősök vagy olcsóbb műhelyek szerelték meg, vagy ügyesen vizsgáztatták le őket – vélték a szakemberek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!