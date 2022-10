Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az év egyik legerősebb hónapja a szeptember – állítja Németh Rudolf, egy mosonmagyaróvári utazási iroda vezetője. Meg is indokolja: már nem kell tartani a nyári kánikulától, a tengerek azonban kellemes hőmérsékletűek.

Ősszel népszerűek a külföldi körutazások is – hangsúlyozta Németh Rudolf mosonmagyaróvári utazásiiroda-vezető.

Visszatért a buszos utazások népszerűsége is. A turisták szívesen vesznek részt rendezvényen is.

Ár-érték arányban Egyiptom a legjobb lehetőség

– Sokan már first minute akcióban lefoglalták a külföldi utazásokat, melyekből idén többet kínálunk, mint tavaly vagy tavalyelőtt, de nem haladja meg a 2019 előtti szintet. A régióban van fizetőképes kereslet is. A szolgáltatások színvonalának köszönhetően piacvezető Törökország, ott egyébként a februári foglalásokhoz képest duplájára nőttek az árak. Ár-érték arányban Egyiptom a legjobb lehetőség, ott már 450 ezer forintért két ember all inclusive szolgáltatást kaphat egy hétre. Népszerű még Kréta és Rodosz, Dél-Ciprus erősödik, jó a színvonal Észak-Cipruson is, ahol török típusú szállodákat találunk, csodás tengerpartokkal. Kedveltek még ilyenkor a Kanári-szigetek is 25–28 fokos hőmérséklettel, de Domikában is átélhetjük a mediterrán életérzést, utóbbi helyen harmincszázalékos drágulás figyelhető meg – sorolta az utazásiiroda-vezető.