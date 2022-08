Nagy bajban van a magyar mezőgazdaság. Rendkívüli aszály sújtja az ágazatot, vannak területek, melyeken teljesen megsemmisült a termény. A legnagyobb gondokat a Tiszántúlon okozza az időjárás. Olyan állattartó telepről is beszámolnak a híradások, ahol az állomány ebben az évben még nem látott friss füvet. „Már a téli takarmánnyal etetünk” – mondta a Kisalföldnek az agrárkamara Heves megyei elnöke.

Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán arról beszélt, hogy a búzánál 25 százalékos terméskiesést regisztráltak. A kukorica viszont az Alföldön és Közép-Magyarországon jelentős területeken megsemmisült. A keleti országrészben kisültek a gyepek, a gazdák nem tudnak kaszálni és legeltetni. „A helyzet rendkívüli, az Alföldön tragikus” – jelentette ki a miniszter. A termelők arra kényszerülnek, hogy vásárolt és messzebbről szállított takarmánnyal etessék az állományukat. Nagy István bejelentette: a bajba került gazdák számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosít a kormány.

A télit etetik

Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke a Kisalföld érdeklődésére kifejtette: az állattenyésztők helyzete kilátástalan. A tömegtakarmány ára az egekbe emelkedett, de a széna, szalma, kukoricaszilázs, szenázs beszerzése gyakorlatilag így is lehetetlen.

– Már a téli takarmányt etetik az állattartók, a készletek december elejéig tartanak ki. Egyeztettünk a nyugat-dunántúli kollégákkal, Németh Gergely elnöktársammal, és a Magosz vezetése, illetve az Agrárminisztérium is támogatta javaslatainkat. Így többek között létrejött egy hárommilliárd forintos alap, amely a takarmány szállítási költségeit biztosítja Kelet-Magyarországra – fejtette ki Szendrei László. – Az itteni gazdák nagyon hálásak minden segítségért, a nyugat-magyarországi összefogásért.

A hevesi elnök kérdésünkre megerősítette: nem adományt kérnek, hanem piaci árat fizetnek a takarmányért. Az ingyenes felajánlások pedig további erőt adnak nekik. Németh Gergely, a kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke saját családi gazdaságukból is ajánlott fel tömegtakarmányt: harminchektárnyi kukoricaszár felbálázását teszi lehetővé földjein rászoruló gazdáknak.

A keleti országrészbe állami támogatással szállíthatják a gazdák a takarmányt. A falugazdászok regisztrálják a többletet. Felvételünkön Kovács Zoltán. Fotó: Csapó Balázs

Felmérik a mennyiséget

– A falugazdász kollégák feladatként kapták a készletek, a többletek felmérését. A mi megyénk olyan helyzetben van, hogy tudunk adni és a gazdatársak hajlandóak is segíteni. Nagyon örülünk az ingyenes felajánlásoknak, de elsősorban az értékesíthető mennyiséget regisztráljuk. Odafigyelünk arra is, hogy kiszűrjük a nyerészkedőket, tehát szigorú eljárása lesz a takarmány összegyűjtésének és kiosztásának is – mondta Németh Gergely.

Az ország keleti felének jajkiáltását és segítségkérését meghallották a megyei gazdák és felajánlották támogatásukat.

Kötelesség a segítség

A kezdeményezéshez az elsők között csatlakozott a koroncói Kovács-gazdaság. „A vártnál is több búzánk és árpánk termett, ami az általunk használt földterületet tekintve már komoly többletet jelent. Természetes, hogy segítünk” – mondta a Kisalföldnek Kovács György, a családfő. Megjegyezte: ingyen ajánlanak fel gabonát alföldi társaiknak. „Nem mondok számokat, de tisztességes mennyiséget adunk a sajátunkból. Ilyen nagy bajban még soha nem volt a mezőgazdaság, kötelességünk segíteni, ha tudunk” – véli Kovács György.