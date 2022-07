Az egyik nagy állásportál megyei álláshirdetéseit böngészve látszik: több vállalkozás adott fel hirdetést az utóbbi időben, amelyben szakácsot keresnek. Számos helyen nemcsak az ingyenes dolgozói étkezést említik juttatásként, hanem kedvezményes alapanyag-vásárlási lehetőséget is. Bérezésként bruttó 350–500 ezer forintot ajánlanak a vendéglátók.

A győri Lamareda étterem folyamatosan keresi az új munkatársakat. Náluk jelenleg hét szakács dolgozik. A legutóbb felvett még a próbaidejét tölti. Szabó László tulajdonos szerint valóban globális a szakácshiány, aminek több oka is lehet.

– A vírus idején a munkavállalók megijedtek, amikor bezártak a vendéglátóhelyek. Sokuknak gyorsan megélhetést kellett keresniük és inkább otthagyták a szakmát. Mást területen helyezkedtek el. Az étterem-tulajdonosoknak ugyanakkor nehéz kezelniük az állandóan változó dolgozói létszámot, és folyamatosan alakul a vendégkör is. Emellett befolyásoló tényezőként ki kell emelni Ausztria közelségét is, sokan választják a külföldi munkát – mondta el lapunknak Szabó László.

Kevesebb a külföldi fizető vendég

A Lamareda étteremnek folyamatosan szüksége van felszolgálókra és konyhai kisegítőkre is. Utóbbiak létszáma rendre változik a vállalkozásnál.

– A felszolgálói munkakör legalább olyan fontos pozíció, mint a szakács. Éttermünknél előírás, hogy a magyaron kívül legalább két idegen nyelvet ismerjenek, az egyik legyen angol. Több ilyen munkatársat is keresünk, és szükségünk van konyhai kisegítőkre is – mondta el a tulajdonos. Hozzátette: – Sajnos azt vesszük észre, hogy kevesebb a külföldi turista a városban. Emellett visszaesett a SZÉP-kártya-használók tábora is. Az is megfigyelhető, hogy óvatosabban költenek az emberek, mértékkel fogyasztanak. Hamarosan új étlapunk lesz, mert alkalmazkodnunk kell a változásokhoz.

A győri Lamareda étterem folyamatosan keresi az új munkaerőt. Felvételünkön Kozma Balázs séfhelyettes. Fotó: Rákóczy Ádám

Elengedhetetlen a jó hozzáállás

Szekeres László, a fertőrákosi Huber étterem, a soproni Frei Café és a Fragola fagylaltozó üzemeltetője lapunknak azt mondta: a turizmus csökkenése és az alapanyagárak növekedése is nyomást helyez a szektorra.

– A hírnevünknek köszönhetően az álláshirdetéseinkre sokan jelentkeznek – mondja a szakember. Ugyanakkor mindennap van benne félsz, hogy a beosztott kollégák közül mindenki megjelenik-e munkakezdésre. Úgy fogalmaz, hogy egy fejlesztőpedagógus türelmével kell rendelkeznie a vezetőnek. – Alapvető probléma a fiatal generáció eltérő hozzáállása az élethez, a munkához. Riasztó, amikor egy három éve végzett felszolgáló már 10–12 munkahelyen dolgozott – ismerteti.

Maradjon itthon a szaktudás!

A napi üzemeltetéshez elengedhetetlen, hogy a családtagok is besegítsenek a munkába, ahol éppen szükség van rájuk. Két javaslattal is élt: az egészségügynél jellemző, az orvosok külföldi munkavállalását akadályozó intézkedési rendszert a vendéglátósoknál bevezethetnék, hogy az adóforintokból megszerzett szaktudás ne külföldön hasznosuljon. Ezenkívül a rendkívüli felmondások munkáltatókat hátrányosan érintő részét újra kellene gondolni a törvényi szabályozásban. Ne lehessen megtenni, hogy valaki csak úgy feláll és elmegy, ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a kollégáit és a tulajdonost. Elő kellene írni, hogy legalább a felmondási időt töltse le.