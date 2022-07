Magazinnak fotózták őket 4 órája

Elitklubban a nagyszentjánosi szupermarhák – A négy tehén fejenként több mint 100 ezer kilogramm tejet adott - galéria

Négy holstein-fríz várt arra Nagyszentjánoson csütörtökön, hogy elismerjék teljesítményüket: oklevelet és szalagot kapjanak a nyakukba, meghallgathassák a dicsérő szavakat, fotót készítsenek róluk egy magazin számára. Rutintalanok voltak, kicsit feszengtek is: a pózolást még gyakorolnia kell a 10 éves 229.545-nek, a 13 éves 21.380-nak, illetve az egyaránt 11 éves 1932-nek és 1473-nak. Merthogy, most már valljuk be, sok-sok tejet adó szarvasmarhákról van szó.

Ünnepség Nagyszentjánoson – Aranytörzskönyv és díszszalag, feszengő állatok, büszke telepvezetők és gondozók. Fotó: Huszár Gábor

Az ünnepélyes alkalom annak szólt, hogy elitklub tagjai lettek: a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. négy szarvasmarhája életük során egyenként legalább 100 ezer kilogramm tejet termelt meg.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete negyedévente teszi közzé a 100 ezer kilogramm tej/év életteljesítményű tehenek listáját. Az elmúlt nyolc évben a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.-nek öt ilyen állata volt, ezért is olyan nagy dolog az, hogy egyszerre négy szarvasmarhát mutat be magazinjában az egyesület. A négy állat egy telepen, a gazdaság nagyszentjánosi telepén nevelkedett, élt és szolgál a mai napig, szinte minden telepi dolgozó ismeri őket. Négy különleges jószág Mind a négyen a nyolcadik laktációjukban vannak, azaz legalább nyolc borjúnak adtak már életet, ketten hamarosan ismét ellenek. Tejüket a vásárlók a Tolna Tej termékeiként fogyaszthatják. – A szakmai siker egyik titka a szelektív génállomány – nyilatkozta Kajati Norbert állattenyésztési igazgató az ünnepségen. – Ezt egészíti ki a szakértelemmel végzett folyamatos állategészségügyi ellátás, a szakszerű takarmányozás, valamint a megfelelő körülmények, a jó tehénkomfort biztosítása. Ezek együttese is csak ritkán „nevel ki” ilyen teljesítményű teheneket, így büszkék vagyunk arra, hogy egyszerre négy ilyen jószágot is ünnepelhetünk. Hazánkban 60 liter tejet és 20 kiló tejterméket fogyasztunk átlagosan - Az uniós átlag 220–250 liter A tenyésztők egyesületének adatbázisa nyomon követi, hogy egy adott állat az élete során hány kilogramm tejet termelt. Egy tejelő szarvasmarha teljesítményét egy-egy laktációja során termelt tejmennyiségével vagy az életteljesítménye alapján határozzák meg – laktációs időszaknak a két ellés között eltelt időt nevezik. Átlagosan egy laktáció során 12–15 ezer kilogramm tejet termel egy tehén. Egy tejelő tehenészet számára az állatok jóléte épp annyira fontos, mint a fejt tej mennyisége és annak minősége – hangzott el az ünnepségen. A Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. Nyugat-Magyarország egyik vezető mezőgazdasági középvállalata a növénytermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt a világ vezető technológiai megoldásait alkalmazza.

