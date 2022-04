Emelkedtek a bérek és álláslehetőségből sincs hiány

Az elmúlt két év alatt mindenki hozzászokott a járványhelyzet kihívásaihoz, így a korlátozások eltörlése nem hozott nagy változást a diákmunka terén. – Tavaly ősszel volt néhány, hely, ahol kérték az oltási igazolványt, de összességében a vállalatok ilyen feltételek nélkül is keresték és keresik most is a diákmunkásokat. Több szektorban jelentős a munkaerőhiány, például a vendéglátásban, de sok gyárban a nyári szabadságolásokat is fiatalokkal oldják meg – mondta Lacziné Csóka Judit, a Pannon-Work győri kirendeltségvezetője.

– A munkavállalóink körében a járvány óta népszerűbbek a home office munkák, ellenben a mezőgazdasági munkákra, egy-két kivételt leszámítva, nehéz embert találni. Az iskolaszövetkezetben dolgozók is meglepődtek ezen, hiszen az emeléseknek és a törvényi változtatásoknak köszönhetően közel 20 százalékkal emelkedtek a bruttó órabérek. – A huszonöt év alattiak a személyi jövedelemadó alóli mentesüléssel most nettó bérként kapnak annyit kézhez, mint korábban bruttóként. Korábban sem volt rossz a bérezés, de most kiemelkedően jónak számít. Ha valaki csak heti húsz órát tud vállalni, akkor havonta körülbelül 119 ezer forinttal lesz gazdagabb. Igaz, ennek a keresetnek az eléréséhez sok esetben kell nyelvtudás és esetleg szakirányú tanulmányok. Ha valaki nem rendelkezik ilyennel, akkor sem kell megijedni, könnyű fizikai munkával, például csomagolással is megkereshet óránként bruttó 1700 forintot.

Soha ilyen jól nem kereshettek a diákok, mint most. Képünkön Trovencsák Petra és Hollósy Vivien. Fotó: Nagy Gábor

Lacziné Csóka Judit elmondta: a fiatalok általában az alapján döntenek, mennyire tudják összehangolni a munkát az órarendjükkel. A középiskolások inkább nyáron, míg a felsőoktatásban tanulók inkább év közben vannak jelen a munkaerőpiacon, de így sem egyszerű a helyzet. – Elmarad az a nagyfokú érdeklődés, amit a béremelésekről várni lehetett. Valószínűleg a fiataloknak nincs kellő motivációjuk arra, hogy munkát vállaljanak. Mi mindenkit arra ösztönzünk, hogy próbálja ki magát. Rengeteg lehetőség van, ahol a pénz mellett tapasztalatot és gyakorlatot is szerezhetnek.

Az Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet alkalmi és hosszú távú, nyugdíj mellett végezhető munkát kínál nyugdíjasoknak. Fülöp Péter, Sopron területi igazgatója elmondta: a pandémia miatti korlátozások eltörlését követően pozitív irányba mozdult el a nyugdíjasok iránti kereslet. – A munkáltatók tisztában vannak azzal, hogy a nyugdíjas-generáció a legmegbízhatóbb, tapasztalt munkaerő. Kiszámíthatók, megbízhatók, ezért szívesen foglalkoztatják őket. A legkedveltebb munkakörök: gondozó, takarító, árufeltöltő, reggeliztető, konyhai kisegítő, gondnok, pénztáros.

De a munkáltatók igénye szerint megtalálják azokra a munkákra is a megfelelő embert, amikhez szakmai képesítés szükséges. – A minimálbér-emeléseket minden évben követtük, a munkáltatók nem zárkóznak el a nyugdíjasbérek emelésétől – fűzte hozzá Fülöp Péter.