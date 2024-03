Csodás atkák 1 órája

Sohasem vagyunk egyedül – hangzott el a Nyugdíjas Egyetem márciusi előadásán, melyen dr. Kontschán Jenő az atkák csodálatos világába avatta be a hallgatóságot. A Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszora ezzel is arra utalt, hogy az atkák mindenhol előfordulnak, így otthonunkban is szép számmal.

Dr. Kontschán Jenő kutatóprofesszor az atkák csodálatos világába avatta be a Nyugdíjas Egyetem hallgatóságát. Fotó: Kerekes István

A Nyugdíjas Egyetem márciusi rendezvénye is, a szokásokhoz híven, az előző előadáshoz kapcsolódó online játék sorsolásával indult. Vizsy-Gombosi Lilla polgármesteri titkárságvezető kiemelte: dr. Mészáros Gabriella előadásához kötődően 94-en válaszoltak, közülük 53-an helyesen. Közülük kerültek ki a mostani nyertesek. Az atkák csodálatos világa címmel ezúttal dr. Kontschán Jenő, a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszora hozta közelebb a hallgatóságot az apró, kevésbé ismert lényekhez. Az előadó felhívta a figyelmet: amikor azt hinnénk, otthonunk magányában vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül! Körülöttünk csodálatos atkák élnek, akár az élelmiszerünkben, akár a szőnyegen, bútorokon, sőt rajtunk is, szőrtüszőinken.

– Jelenleg 55 ezer atkafaj él, de még ezen kívül egymillió is lehet, a sarkvidéktől a trópusi esőerdőkig, változatos élőhelyeken – emelte ki dr. Kontschán Jenő, aki maga is több mint 300 ismeretlen fajt fedezett fel eddig. A takácsatkák és a laposatkák a legismertebb növényevő atkák, de a szakember bemutatta a jelentős hazai kártevőket is – orchideánkat is érdemes szemmel tartani. Külön kitért a gerincesek parazita atkáira, kiemelten a kullancsokra. Ez a téma különösen aktuális, főként a szép idő, a nagy családi kirándulások közeledtével. – A kullancsok főként tavasszal és ősszel szaporodnak. Mit tegyünk, maradjunk ilyenkor otthon? Javaslom, hogy világos színű nadrágot vegyünk fel, azt viszont nem, hogy nyakig beöltözzünk: egy ing alatt jobban meg tud bújni a kullancs – részletezte az atkakutató, hangsúlyozva, ha sikerült mégis hazavinni egy-egy élelmes példányt magunkon, azt semmiképp se nyomkodjuk, öntsük le benzinnel vagy bármilyen más anyaggal, ne csavargassuk, hanem egyszerűen kapjuk ki, akár egy csipesszel. A kullancsok számos betegség hordozói: vírusos, bakteriális (mint a Lyme-kór) és egysejtű fertőzések hordozói. – A talaj a szegény kutató esőerdeje – húzta még alá dr. Kontschán Jenő, hiszen a legtöbb atka ott él, egy négyzetméteren akár több száz faj is. Szintén fontos, hogy nem az atkákra, hanem az ürülékükválthat ki allergiát. Ezért a szakember azt javasolta, hogy az élelmiszereinket lehetőleg hűtőben tartsuk. – Ha mozog a liszt, akkor abban is atkák élnek – világított rá még. Az előadáshoz kapcsolódó online játék két hétig elérhető a város honlapján.

