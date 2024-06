Egy komolyabb ügyünk volt, rendőrségi ügy, amelyre pirotechnikai eszközök használata miatt került sor. Ezért erre most is szeretném felhívni a figyelmet. A pirotechnikai eszközök használatát a német hatóságok tiltják, és mint a legutóbbi események is mutatják, ezt a tiltást komolyan is veszik, annak érvényt is szereznek, úgyhogy arra kérem önöket, a pirotechnikai eszközök használatától lehetőleg tartózkodjanak a mai napon is, hogy a rendőrségi eseteket meg tudjuk úszni