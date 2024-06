A múlt hét végén Mosonmagyaróváron a mozgásé volt a főszerep. A Lajta-parti város csatlakozott a Mozgás Éjszakája országos programhoz, és több órán keresztül sorra mutatkoztak be a különféle mozgásformák. A „Gurul a város”-hoz is soha nem látott tömegben csatlakoztak, mert úgy gondolták, jó együtt tekerni.

Másnap tizennyolcadszor ébredt a sárkány: dobszótól volt hangos az Itató szabadstrand környéke. Bár a Covid megtizedelte a lelkesedést, most mégis megfordulni látszik a trend. Újból jó hajóba ülni, és együtt, összehangoltan evezni a közös sikerért.

A sárkányhajózás ősi kínai sport, amely napjainkra is világszerte népszerűvé vált, nem csupán mint sporttevékenység, hanem mint hatékony csapatépítő és közösségformáló eszköz. A sárkányhajózás egyesíti a fizikai kihívást, a stratégiai gondolkodást és a szoros együttműködést, ami különösen hasznossá teszi különböző közösségek és vállalati csapatok számára. A vállalkozások pedig élnek is ennek lehetőségével: sok cég visszatérően indít csapatokat.

Az evezősök, a dobos és a kormányos harmonikus és összehangolt munkája elengedhetetlen a hajó gyors és egyenes haladásához. A sárkányhajózás erősíti a közösségi érzést és a csapatkohéziót. Az együtt töltött idő, a közös erőfeszítések és a közösen elért sikerek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők jobban megismerjék és értékeljék egymást, ami hosszú távon pozitív hatással van a csapatdinamikára és a munkahelyi morálra is.

A sárkányhajózás – még külsős szemmel is – több, mint sport: egy hatékony eszköz a csapatépítés és közösségformálás terén.