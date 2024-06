A vádirati tényállás szerint a 19 éves férfi 2023 áprilisában találkozott össze két ismerősével Győr belvárosában. Beszélgetni kezdtek, ennek során azonban a két férfi egyikőjük kabátzsebébe nyúlt, ami miatt vita alakult ki köztük. Az elkövető ekkor sietve távozni akart, azonban a két férfi utánament, és folytatták a számonkérést. A 19 éves fiatalember ekkor, hogy a beszélgetést lezárja, ököllel, több alkalommal megütötte az egyik férfit, aki próbált védekezni a támadások ellen. Eközben társa is igyekezett az agresszív elkövetőt távol tartani barátjától. A dulakodás során a felek az utca közepéről a széle felé sodródtak, és egy bolt kirakatának is nekiestek, ami ki is tört, ezzel 150 000,- Ft kár is keletkezett.

A bántalmazás során a sértettnek sérülése nem keletkezett.

Az ügyészség a terheltet garázdasággal vádolta meg. Vele szemben két év szabadságvesztés is kiszabható. Az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

A térfigyelő kamera felvételén látható, ahogy az elkövető elkezdi ütni a sértettet, majd nekiesnek a kirakatnak. Itt lehet megnézni >>