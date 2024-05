- Délelőtt és délután is szórakoztató programokkal készültünk a település apraja-nagyjának, igyekeztünk olyan lehetőségeket összeállítani, amelyben mindenki megtalálta a számára vonzó műsorszámokat - tudtuk meg Lévainé Soós Klárától, Petőháza polgármesterétől. - A reggelünk horgászversennyel kezdődött a helyi horgászati egyesületnek köszönhetően, a sportág szerelmesei az arborétumi tónál gyűltek össze. Nem ez volt az egyedüli verseny a korai órán, hiszen egy jótékonysági sportversenyt is rendeztünk, melynek bevételét az iskola játszótéri játékok vásárlására fordítja és, amely kezdeményezést az önkormányzat is támogatja közel másfél millió forinttal - tette hozzá.

Mindezek mellett természetesen egész napos programokkal is készültünk. A település több helyszínén koncertek, gyerekprogramok, teke- és darts verseny, illetve labdarúgó mérkőzés várta az érdeklődőket. A gyermekek körében rendkívül népszerű volt a Brandnyúl és a TikTak zenekar koncertje is. Utóbbi együttes azért is érdekes, mert a zenekar tagjait kizárólag környékbeli tinédzserek alkotják

- fűzte hozzá.