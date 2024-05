A seniorok is örülnek, hogy a felnőtt és iskolás csapatok mellett a legkisebbek is érdeklődnek a tűzoltók nem mindennapi munkája iránt. Vannak települések, ahol kiemelkedően sok az aktív önkéntes tűzoltó, ez a végeredményen is látszott.

A versenyzők motoros szerelésben és staféta futó versenyen mérték össze felkészültségüket.

Összesítésben a gyermek fiú, lány, ifjúsági lány korcsoportban és a senior nők között is Győrszemere lett az első, az ifjúsági fiú és a felnőtt női győztesek Győrújbarátról kerültek ki, a senior férfiak közül pedig Börcs csapata győzött.

Fotó: Pozsgai Kitti

A versenyszámok után látványos bemutatót tartottak a tűzoltók, ahol két autó is lángba borult.