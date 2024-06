Forrás: Kara Ákos közösségi oldala

Bejegyzésében megköszönte a Fidesz-KDNP listájára, illetve a jelöltjeikre leadott szavazatokat, majd leszögezte: – Győrben a Fidesz szempontjából most egy nagyon jelentős eredményt értünk el közösen, hiszen 15 egyéni képviselői körzetből 14-et megnyertünk. Minden elismerésem a Fidesz-KDNP-s jelöltjeinknek és a sok száz aktivistánknak, akik az elmúlt hónapokban sok tízezer győri embert kerestek fel. Ugyanakkor nyilván az is célunk volt, hogy a polgármesteri posztot is megőrizzük. Ez most sajnos ezen a választáson nem sikerült – állapította meg a képviselő, aki gratulált a polgármesterként megválasztott Pintér Bencének és egyúttal országgyűlési képviselőként felajánlotta az együttműködését a város további fejlődése és az itt élő emberek, családok érdekében.

– Most a városunkban egy új helyzet jött létre, ahol a 22 fős közgyűlésben abszolút többsége van a Fidesz-KDNP-nek 14 fővel. Ugyanakkor baloldali polgármestere lett Győrnek. A célunk most ebben a helyzetben nem lehet más mint, hogy az új polgármesterrel egy korrekt együttműködést próbáljunk kialakítani a város és a győri emberek érdekében – szögezte le a képviselő.