60 éve - békenagygyűlés Győrött

Győrött békenagygyűlést rendezett, amelyet úttörők harsonája és dobszava nyitott meg, majd méltatták a megye dolgozóinak a vietnami nép megsegítésére hozott áldozatvállalásait, a több mint 100 000 forint értékű munkafelajánlást, a 350 takarót. Sarlós István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára azt mondta: — Mi, akik átéltük a második világháborút és emlékszünk 1945. május 9-re, kötelességünk beszélni emlékeinkről. Hat évig háború volt Európában, el kellett szenvednünk városok, falvak pusztulását, emberek millióinak koncentrációs táborba hurcolását, és május 9-én az embereknek ki kellett nyitniuk az ablakokat, jelképesen is, hogy friss levegőhöz jussanak, hogy elkezdjenek végre azzal foglalkozni, hogyan lehet emberien élni. És a béke olyan iskolai tantárggyá vált, amelyből vizsgáznunk kell az utókornak. — Május 9-ének nagy tanulsága, hogy a félelem nem lehet az ember életének kísérője. Megtanultuk azt is, hogy a munka az ember hasznát, jogát, boldogságát adja és értelmét az életnek. Huszonkilenc év a háború óta, 25 év, hogy létrejött a magyar békemozgalom. _ Alig emlékezünk már az 1945-i nagy kérdésünkre: lesz-e élet a romok helyén? Mikorra tudjuk helyrehozni a töméntelen kárt? S ma, ha mást nem teszünk is mérlegre, mint az 1945. évi panaszkodásaink és a mai gondjaink közti különbséget, hihetetlenül hosszúnak tetszik a megtett út. — Úgy éreztük 1945-ben, hogy elpusztítottuk a fasizmust, de azóta már néhányszor felemelte fejét ez a pusztulást hozó szörny, amire példa Chile vérfürdője is. Ameddig a fasizmus él, fennáll a világháború veszélye! De a világ képe abban változott nagyot, hogy nem uralkodhat a tőke, nem garázdálkodhat szabadon, mert a világ ereje a nemesebb gondolkodó emberek békevágya. — Jövője mindenkinek van, és mindenki azt szeretné, ha szép lenne és sokáig tartana. Mindenki azt kívánja, hogy a föld és az ember természete megváltozzék, a társadalmak természete megváltozzék, egyetlen óhajért, a békéért. Indítsuk úgy a második huszonöt évet, hogy mindenki azt érezze: a világ jelenét és jövőjét hordja a vállán! A forró hangulatú megemlékezés után a szónok kitüntetéseket adott át a békemozgalom megyei munkásainak.

30 éve- Bábszínház alakul Sopronban

A Fövényverem utcában található egykori „kollegium" ma bérházként működik. Hatalmas boltíves termében egy ideje nagy a sürgés-forgás. Építészek, iparosok, valamint a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat soproni egyesületének dolgozói munkálkodnak azon, hogy - a győri és a szombathelyi példát követve - a közeljövőben Sopronnak is legyen bábszínháza. A szakemberek körében gyakran hangoztatott tény, hogy a gyermek életének legfogékonyabb időszaka az óvodás- és a kisiskoláskor. Ezért olyan lényeges, hogy a kicsiknek ez alatt a néhány év alattmegfelelő mennyiségű és minőségű kulturális élményben legyen részük. Ennek érdekében tevékenykedik - segítőtársaival együtt - Bencze Bernadettfőiskolai docens, a soproni bábszínház vezetője, akivel a TIT Új utcai székházában a jelenlegi állapotokról beszélgettünk.

20 éve - Óvodák és iskolák szűnnének meg

Négy éven belül két óvoda és két általános iskola megszüntetését is tartalmazza az a javaslat, amelyről a napokban egyeztet a győri önkormányzat az érdekeltekkel. A szakemberek szerint a gyermeklétszám számottevő csökkenése miatt elkerülhetetlenek bizonyos szerkezeti változtatások. A győri önkormányzat tavaly budapesti céget bízott meg azzal, hogy világítsa át a város intézményhálózatát.

Részletes elemzés - és erre épülő vitaanyag - egyelőre csak az óvodákat és az általános és középiskolákat érintően készült el, éppen azért, hogy az idén szükségesnek tartott intézkedéseket még a szeptemberi tanévkezdés előtt meg lehessen tenni. A héten valamennyi intézményvezetővel megtörtént az egyeztetés. A tárgyalásokon Balogh József polgármester, Eredics Imre alpolgármester, Wernerné Csordás Éva, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke, valamint Olaszi Imre oktatási irodavezető egyaránt hangsúlyozta: a gyermeklétszám csökkenése két-három év múlva olyan drasztikussá válik, hogy a beavatkozás mindenképpen elkerülhetetlen. Hozzátették, a cél az, hogy a legkevesebb „sérüléssel” járó megoldásokat találják meg, az ágazatban rejlő lehetőségeket kihasználják, s az oktatás színvonala se csökkenjen. Úgy vélték, hamarosan összeomlás fenyegeti az oktatási rendszert, ha most elodázzák a döntést. Az elkészült, nem végleges tervezet szerint még idén megszűnne a Benedek Elek Óvoda, jövőre pedig a Lehel utcai tagóvoda, míg az általános iskolák közül az Ady 2002-ben, a Jókai egy esztendővel később zárná be kapuit. (Utóbbit a Balázs Béla Általános Művelődési Központtal vonnák össze a két iskola jogutódaként; a szociális gondozó képzést a Petz-középiskola venné át, míg a házvezetőképzés nem működne tovább.) Ez utóbbi képzési formát valóságos igény hozta létre. Megszüntetésének hírét a pedagógusok ugyancsak megdöbbenéssel fogadták, e döntést erőteljesen vitatnák. A Fekete-iskola szakképzése 2004-ben szűnne meg. Szeptembertől úgy szerveznék át a Kossuth- és az Eötvös-iskolát, hogy az Eötvös épületébe öregek otthona települne. Az önkormányzat a felszabaduló létesítményeket felhasználva kívánja fejleszteni a középiskolákat, valamint a szociális ellátórendszert. A középiskolák képzési profilját a 2001/2002-es tanévtől egységesítenék. További jelentős változás lehet, hogy a mostani hetvennyolc önálló intézményből csupán negyvenöt maradna, néhány kivétellel óvodák és általános iskolák üzemeltetését helyeznék közös irányítás alá, a területi elv figyelembevételével. Balogh József megjegyezte, az intézmények autonómiáját garantálják. A megbeszéléseken az alapelvekkel az érintettek egyetértettek, a részleteket illetően azonban voltak véleménykülönbségek. A Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a Liszt Ferenc Zeneiskola tervezett „fúzióját” például mindkét igazgató bírálta, mondván, hogy ez a fajta működtetés az ötvenes években már megbukott egyszer. Az óvodák képviselői közül jó néhányan félelmeiknek és aggályaiknak adtak hangot: „nagy pofonnak” és „megalázónak” nevezték az elképzeléseket. Volt, aki úgy vélte, hogy inkább több óvodát kellene összevonni, mintsem óvodákat és iskolákat. Az anyagot holnap a városi érdekegyeztető fórum tárgyalja, s a végleges döntéseket várhatóan május 25-én hozza meg a közgyűlés.