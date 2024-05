10 éve - Így omlott le a vasfüggöny, Sopron emblematikus eseményére emlékeztek

Digitalizált gyűjtemény készül az Európa képét 25 évvel ezelőtt jelentősen megváltoztató forradalmi eseményekről. Sopron az 1989-es Páneurópai Piknikkel fontos tényezőjévé vált az átalakulásnak. Most mindenki hozzájárulhat személyes emlékeivel a történelemhez...

A Soproni Múzeum is csatlakozott az Európa digitális könyvtára, múzeuma és archívuma által indított „Europeana 1989” elnevezésű projekthez. A digitalizált gyűjtemény az Európa képét 25 évvel ezelőtt jelentősen megváltoztató forradalmi eseményeknek kíván emléket állítani. Célja, hogy egyedülálló, mindenki számára hozzáférhető archívumot hozzon létre az 1989-es változásokról, amely személyes történetekből, fényképekből, videókból és hangfelvételekből áll. Bárki hozzájárulhat ehhez a gyűjteményhez a saját emlékeivel a részt vevő országokban megrendezett gyűjtőnapokon, vagy a projekt weboldalán keresztül. Európa hét országában szerveznek gyűjtőnapokat. Eddig mintegy hatezer személyes emlék került fel a weboldalra. Mindegyik helyszínét egy-egy gombostű jelzi Európa digitális térképén.

- A jövő Európája egyre inkább hálózatos elven fog működni. Örülök, hogy ezen a térképen Sopron is egy gombostű lesz - mondta el a program Budapesten tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója. - Számunkra azért is fontos, hogy részt vehetünk a projektben, mert az 1989-es Páneurópai Piknik emblematikus eseménye Sopronnak. Épít rá a turizmus és a városstratégiában is kiemelt helyet foglal el. Az évfordulókon, augusztus 19-én nagyszabású ünnepségeket szerveznek, ugyanakkor a hétköznapi emberek számára ez nem vált fontos eseménnyé. A hivatalos, politikai jellegű történetek mellől hiányoznak a személyes szálak, azok az emlékek, amelyeket az itt élők őriznek erről a történelmi időszakról - tette hozzá az igazgató.

A rendezők szívesen látnak mindenkit, aki szeretné az 1989-ből származó emlékeit elhozni az Europeana-gyűjtőnapokra. Ezek lehetnek fotók, hangfelvételek, videók, röplapok, levelek vagy bármilyen más emléktárgy. A projekt szervezői gondoskodnak arról, hogy az említett gyűjtőhelyszíneken digitális másolatok készüljenek. Az eredeti tárgyak természetesen a tulajdonosoknál maradnak.

Sopronban is tartottak gyűjtőnapot. Forrás: Kisalföld archív

15 éve - Mikor épülhetnek újabb szélerőművek Sopronban?

Sopronban, illetve a város térségében a befektetői szándék megvan, ugyanakkor a közeljövőben nem épülnek újabb szélerőművek. A fő ok, hogy az energiahivatal nem emelte fel a rendelkezésre álló kvótát.

A mind magasabb energiaárak és az ellátás biztonságának erősítése érdekében egyre jobban felértékelődik az alternatív energia szerepe. A soproni Hirschler Üvegipari Vállalkozás úgy döntött, hatástanulmányt készíttet egy három turbinából álló szélerőműpark megvalósítására. Az eljárás a napokban kezdődött meg.

- Elsőként fel kell mérnünk, hogy azon a területen, ahol a turbinák lennének, van-e elegendő szél - mondta el a Kisalföldnek Hirschler László, a vállalkozás ügyvezető igazgatója. - Arra is választ kell kapnunk, hogy egy ilyen park gazdaságosan üzemeltethető-e. Amennyiben a kérdésekre igen választ kapunk, akkor kezdhetjük el a komolyabb tervezést. Tudni kell, egy-egy turbina felállításának költsége milliárdos nagyságrendű, a megtérülési idő nyolc-tíz év.

Sopron térségében több szélerőművel kapcsolatos projekt az összes engedéllyel rendelkezik. Csupán egy probléma van, mégpedig az, hogy az energiahivataltól nem kaptak kvótát Ez idáig összesen 330 megawattra adtak ki engedélyt, azaz ekkora mennyiségnek megfelelő áramot állíthatnak elő a szélerőművek. Ennek csupán a kétharmadát használták fel a kvótával rendelkező cégek, így vannak olyan beruházók, akinek van engedélyük ugyan, de nincs pénzük a projekt megindítására, miközben a környékünkön ugrása készen állnak azok a tőkeerős vállalkozók, akik kvóta hiányában nem kezdhetik meg a kivitelezést.

Az egyik legnagyobb beruházó, az Aero Energi Kft Lövőnél telepítene kétszer 13 szélkereket, amelyek 39, illetve 26 megawatt áramot termelnének.

- Esetünkben rendelkezésre áll a beruházáshoz szükséges összeg, mégsem állhatunk neki a kivitelezésnek - fogalmazott Brand János, a cég ügyvezető igazgatója. - Nem értjük, hogy a jelenleg el nem használt kvótát miért nem kaphatjuk meg, így továbbra is várakoznunk kell, miközben az engedély birtokában már másnap elkezdődhetnének a munkálatok. Esetünkben a megtérülést és a létjogosultságot jelzi az is, hogy az érintett területtől pár száz méterre jól működik a sopronkövesdi szélerőműpark. Sajnos, úgy érezzük, itt is erős az energialobbi, ezért a szélerőművek hátrányba kerülnek.

Forrás: Kisalföld archív

30 éve - Megnyílt a csornai termálfürdő

Hosszas bizonytalanság után - beleértve a kemény lakossági bírálattal kísért tavalyi zárva tartást is - végre rendeződni látszik a csornai termálfürdő helyzete. Az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében ugyanis ez évben a Győr és Környéke Vízmű és Fürdővállalat lesz a létesítmény üzemeltetője. A hétvégi nyitást megelőzően a vízmű munkatársai elvégezték a karbantartást, melynek során szükség szerint csővezetéket cseréltek, kijavították, illetve felújították a burkolatokat, üzemképessé tették a gépészeti, technológiai berendezéseket, festettek, mázoltak és a parkosított területet is barátságossá varázsolták.

Egyelőre, azonban vélhetően a fürdőzők legnagyobb bánatára csak a kis ülőmedencét, a pancsolót és a nagy ülőmedencét sikerült használható állapotba hozni. A 33 méteres úszómedence burkolatcseréje folyamatban van. Ezt azért kell elvégezni, mert a medenceépítés idején nem fagyálló burkolólapokat használtak. A beépített anyag pedig képtelen volt ellenállni az időjárás viszontagságainak, s úgymond felfagyott. Ez a munka várhatóan a jövő hónap elején fejeződik be, így az iskolai szünet kezdetén már lehet úszkálni. Az úgynevezett olasz medence állaga viszont annyira megromlott, hogy a szakemberek csak a teljes átalakítást tartják elfogadható megoldásnak. Mint a vízmű vezetői elmondták, a hónap végére elkészülnek az erre vonatkozó tervek. Ám, hogy a tervekből valóság, pontosabban fürdésre alkalmas medence legyen, mondjuk a jövő nyárra, ahhoz a csornai önkormányzat beleegyezésére és támogatására is szükség lesz. Sipőcz Ernő, az üzemeltető cég igazgatója elmondta, hogy nemcsak a helybeliek, hanem a környék mintegy félszáz településének lakói is igénylik a termálfürdőt. Annál is inkább, mivel az ország egyik legjobb hatású gyógyvízkészlete éppen Csornán található. S bár a műszaki átadásra, a szakhatósági szemlére valamint a vezetői bejárásra pénteken, 13-án került sor, az üzemeltető és a fürödni vágyók egyaránt szép nyarat, sikeres idényt remélnek a nehézségek ellenére is. Na és még valami. Talán jó lenne valamiféle megoldást találni a termálfürdő mellett levő kemping ügyében is, de nem csupán azért, mert jelenleg kihasználatlanul az enyészeté, hanem az igény miatt is.