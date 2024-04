Fotó: Gulyás Attila

Bertalan Pétert a tangóharmonika varázsa hamar elragadta, és azóta sem engedte el. 55 évvel ezelőtt kezdte pályafutását, a zene iránti szeretet hajtja. Az igényes zenék szerelmese, ám a mulatós zene világában is otthonosan mozog.

Az ünnepségre 160 fős vendégsereg érkezett, zsúfolásig megtöltve ezzel a Tündértő Vendéglőt. Az Egyesült Államokból és Tihanyból is érkeztek vendégek, de a bősárkányi nyugdíjasok is szép számmal képviseltették magukat. Külön meglepetéssel készültek Bertalan Péternek, köztük tortákkal, melyet örömmel osztották meg a jelenlévőkkel.

Az est folyamán egy másik 55 éves jubiláns is színpadra lépett, Krasznai Tamás, akit a Szent István díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntettek már, és a Győri Nemzeti Színház Örökös Tagjának is választották.

Az est emlékezetes pillanatokkal, kiváló zenével és megható gesztusokkal teli volt. Bertalan Péter élete és pályafutása példaértékű, és ez az ünnepség méltó emléket állított ennek az öt és fél évtizedes elkötelezettségnek és szeretetének.

Fotó és szöveg: Gulyás Attila