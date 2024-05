Bajnokok is vannak a Líceum diákjai között. A 9.A osztályos Búzás András, a repülőgép-modellezés világkupa összetett junior bajnoka! A ritka sport rejtelmeibe Andrást az édesapja avatta be és öccsével együtt rendszeresen járnak nemzetközi versenyekre is. Aranyérmét is a nemzetközi versenyeken szerzett pontjainak köszönheti. A bajnok örömmel elmesélte, milyen nehézségek és örömek járnak a modellezéssel.

Minden azon áll vagy bukik, hogy az ember jókor és jól indítja-e a gépet - mondja Búzás András.

- Nagyon sok kategória létezik ebben a sportágban attól függően, hogy milyen modellt, mire és hogyan használunk. Én az úgynevezett F1Q kategóriában versenyzek, a szabadon repülő elektromos motoros modellt kézből indítom, és a repülőnek a levegőben kell maradnia. Hét start van, egy-egy indítás során három percig mérik a repülőidőt, az utolsónál viszont már a három percen túli idő is számít. A helyezések sorrendjét a repült idő összesítése határozza meg - magyarázza különleges sportágának tudnivalóit Búzás András. A kilencedikes licista azt is elmondta, édesapja - aki maga is versenyez - avatta be a repülőgép-modellezés kulisszatitkaiba. Idősebb Búzás András a modellek építéséhez és szereléséhez is ért, így nagy segítségére van a fiainak. Versenyez ugyanis a Deák téri iskola ötödik osztályába járó Lóránt fia is, ő a tavalyi eredményei alapján korosztályában második helyezést ért el.

- Tizenhárom éves voltam, amikor apu először a kezembe adta a modellt. Minden azon áll vagy bukik, hogy az ember jókor és jól indítja-e a gépet. Közben figyelni kell a széljárást, a szélerősséget, a hőmérsékletet. Különböző eszközöket használunk ehhez, elég sok csomagunk van, amikor egy-egy versenyre elindulunk - mondja nevetve András, majd komolyra fordítja a szót:

- Nekem apukám segít, nélküle ezt az aranyérmet sem tudtam volna megszerezni, úgyhogy ez az övé is - mutatja a díszdobozos, csillogó érmét.

Búzás András azt sem titkolta, mit szeret a legkevésbé és mit nagyon a modellezésben.

- Elég sokat kell gyalogolni, hiszen a gépek elszállnak, mi meg megyünk utánuk. Ez a tűző napon nem mindig kellemes. De nem bánom, ez hozzátartozik. Nekem az a fontos, hogy közben együtt vagyunk. Apa és fiai egy közös célért dolgoznak, sokat utazunk és rengeteg közös élményt szerzünk. Nekem ez benne a legjobb - árulta el az ifjú világkupabajnok.