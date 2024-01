A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) legújabb, TOTEM nevű okostelefonos adatbázisának segítségével mind a szakmai szervezetek, mind a lakosság könnyen bejelentheti az elhullott vadon élő állatokat. Ez az egyes fajmegőrzési programok tevékenységéhez is fontos adattal szolgálhat.

Az MME TermészetLesen adatgyűjtő program legújabb moduljának célja olyan adatbázis kiépítése, amely egy helyen gyűjti a régióban előforduló, vadon élő kétéltű-, hüllő-, madár- és emlősfajok pusztulásának főbb okait (mérgezés, áram­ütés, el­­ütés, ablaknak ütközés, lelövés stb.), ezzel segítve a veszélyeztetett fajok megőrzését szolgáló védelmi intézkedéseket.

A terepi adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében a TOTEM-adatbázis is az MME által kidolgozott, Turdus nevű mobiltelefonos applikáció ke­retében működik. Azonnal rögzíti a bevitt adatokat, a megtalált állatokról készített fotókat.

Így működik:



Folytatódik a 2022-ben elindított Téli madárles, és márciustól a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales is.

A Turdus elérhető Android- és iOS-rendszert használó telefonokon és tableteken is, az applikáció eddigi elemei, így a TOTEM használatát is videós útmutatók segítik.