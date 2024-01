Németh Máté fiatal, lelkes, elkötelezett kolléga – így nyilatkozott róla a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, Némethné Máté Éva. A harminc év alatti testnevelő tanár ötödik évét kezdte meg a Győr melletti település intézményében, ahol nemcsak felsős, de alsós diákokkal is foglalkozik. A sport mellett nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, és a gyerekeket is erre ösztönzi a biológia- és természetismeret-órákon.

Kollégái szerint Máté még jobban felerősítette a versenyszellemet a koroncói diákokban, és ezzel növelni tudta a testnevelésórák minőségét. Nem egyedüli sportra nevelő oktatója az intézménynek, jó párost alkotnak testnevelőtársával, aki már több mint 30 éve van a pályán.

Megszerettetni a sportot

Németh Máté fiatalos lendületének köszönhetően az oktatás jó minőségének megtartása mellett egyre jobb eredményeket érnek el a diákok. – Azokkal is szeretném megszerettetni mozgást, akik korábban kevesebb lelkesedéssel dolgoztak az órákon. Célul tűztem ki, hogy az egészséges életmódra nevelést is megerősítem az intézményben. Maximalista vagyok, ezért a kollégák igyekeznek lazítani rajtam, hogy ne vegyem annyira a szívemre, ha egy-egy versenyről nem a várt eredménnyel térünk haza. Viszont ezekkel a kisebb kudarcokkal motiválni akarom a diákjaimat, hogy még jobbak legyenek a csapatért és maguk miatt – emelte ki Németh Máté, aki néhány éve végezte el az egri egyetemen a biológia és a testnevelés szakot, kiegészítve a testnevelési egyetemen szerzett diplomáját, hogy tanár bácsi lehessen.

Az iskolaigazgató szerint Mátét a szakmaisága mellett azért is fogadták be hamar, mert elhivatott és alázatos a tanítás iránt. Öt éve tanít és négy éve osztályfőnök, így az idei tanév vége kicsit keserédes lesz számára, mert könnyes búcsút kell vennie első osztályától.

"Bízom benne, hogy nem ez lesz az egyetlen díj, amit a pályafutásom során kapok, hiszen rengeteg tervem, célom van még, amit szeretnék megvalósítani"- mondta Németh Máté.

Fotó: Csapó Balázs

– Hét-nyolc éves korom óta foglalkoztat a labdarúgás. NB I-es utánpótláscsapatoknál nevelkedtem, majd felnőttcsapatoknál Zalaegerszegen, Pápán futballoztam, illetve Ausztriában is volt egy rövid kitérőm. Sajnos volt néhány sérülésem, amik megakadályoztak abban, hogy ezt folytassam. Koroncói labdarúgó lettem, majd egy-két év múlva felkértek edzőnek. Mivel szerettem volna a képesítés mellett a diplomámat is hasznosítani, nagyon örültem, amikor megkerestek a helyi általános iskolából, hogy tanítsam a gyerekeket – részletezte tanári karrierjének kezdetét.

– Mindig az volt az álmom, mint a legtöbb gyereknek, hogy híres labdarúgó legyek, és abból tudjak megélni. Emellett arra is vágytam, hogy gyerekekkel foglalkozhassak edzőként vagy tanárként. Mindenképpen a sportban képzeltem el a jövőmet, és ez meg is valósult. Remek a közösség és ügyesek a diákok is, számos versenyre tudok velük menni: a fiúkkal a foci-, a lányokkal a kézilabda-diákolimpiákon veszünk részt eredményesen – emelte ki Németh Máté.

Győztes súgás

Az osztályfőnök a karácsonyi szünet előtti napokat Zánkán töltötte tanulóival, ahol sorversenyen kellett a csapatoknak összemérniük tudásukat. Az ország több kisgimnáziuma és általános iskolája versenyzett, végig fej fej mellett haladt a győri Révai és a koroncói általános iskola. – Majd jött Németh Máté, és a gyerekek fülébe súgott valamit. Ekkor a kollégám már kijelentette, hogy jól van, ezt úgyis megnyerjük, hiába vezet a másik csapat 4 ponttal. A végén tényleg úgy alakult, hogy megnyerte a versenyt a koroncói iskola – ezt Némethné Máté Éva igazgató mesélte büszkén, mivel Máté szerényebb a saját sikereit tekintve.

Csapatot épít - Németh Máté a koroncói általános iskola hatodik osztályos diákjaival.

Fotó: Csapó Balázs

– Sok célom van edzőként és tanárként. Nagy vágyam, hogy a gyerekekkel bejussunk a diákolimpia országos döntőjébe. Nekem volt szerencsém közép- és általános iskolás labdarúgóként megélni, és ezt az élményt szeretném a diákjaimnak is átadni – szögezte le.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert sok sportos gyerek jár az iskolába, és kiváló az infrastruktúra. Nagy sportcsarnokban edzhetnek, rendezett szertárból válogathatnak kedvükre. Jó kapcsolat van a labdarúgó-egyesület és az iskola között is, így a gyerekek nagy része az egyesületnél is nálam focizik – fejtette ki Németh Máté.

Tisztelik és szeretik a gyerekek

– Minden gyereknél látom a fejlődést, akik csapatszinten is küzdenek egymásért. Dúl bennem is a versenyszellem, és nehezen tudtam veszíteni ennyi idősen. Ezt igyekszem a gyerekeknek is átadni, hogy a célokért küzdeni és teljesíteni kell. Szeretném, ha minél sikeresebbek lennének az életben. Persze előfordul, hogy nem mindenki szeret sportolni. Ilyenkor igyekszem váltogatni a sportágakat és a játékokat, hogy mindenki megtalálja a helyét, és ne kényszernek élje meg az órákon a feladatokat. Szeretném, ha azokban is kialakulna a versenyszellem, akik kevésbé szeretnek sportolni, mint kortársaik. Kell hogy legyen egy kis erőnlétük, mert azt látom a mai fiatalokon, hogy hiányzik belőlük az akaraterő – fogalmazott a fiatal testnevelő tanár, aki eleinte tartott tőle, hogy a kora miatt mennyire fogják tisztelni.

– Csak előnyként élem meg, hogy harminc év alatt kezdtem el tanítani. Könnyebben szót értek a gyerekekkel, tudok a fejükkel gondolkodni, hiszen én sem olyan régen voltam kamasz. Igyekszem úgy tanítani és nevelni őket, hogy közben a barátjuk is vagyok. A viccet sem vetjük meg, mert a gyerekeknek kell a szórakozás is, viszont ha kell, le is szidom őket – fűzte hozzá.

Fotó: Csapó Balázs

Az elismerés visszaigazolás

Németh Máté egyértelműen a gyerekek szíve csücske, színes rajzok lepik el a tanári asztalát. Először furcsán élte meg, hogy bácsizzák, de már hozzászokott. A nyolcadik osztályos diákokat biológiára tanítja és testnevelést tart nekik, a hatodikosokkal és az ötödikesekkel testnevelés- és természettudomány-órán foglalkozik. A 2023-as tanévtől elsősöknek is tart órát, amit nagy kontrasztként élt meg először a végzősökhöz képest.

– A tanári pályán az motivál, hogy a gyerekek szeretnek, és segíthetek nekik, amivel közös sikereket érünk el. Bízom benne, hogy nem ez lesz az egyetlen díj, amit a pályafutásom során kapok, hiszen rengeteg tervem, célom van még, amit szeretnék megvalósítani. Az elismerések mindig jó visszajelzések. Büszke vagyok arra, hogy ezt nekem ítélték oda, hiszen ha a többi kategória díjazottjára tekintek, már évtizedek óta a pályán vannak. Így még jobban megmelengette a szívemet, hogy nekem ítélték oda a vármegye legeredményesebb fiatal testnevelőjének járó elismerését.