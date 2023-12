– Aranyszabály, hogy lehetőleg natúran adjunk ki eleséget. Ne legyen sózott, füstölt. A túlzott só miatt megnő a madarak folyadékigénye – mondja Győrig Előd, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi titkárhelyettese. Télen kevésbé szoktuk számon tartani a szárazságot, pedig egyre jellemzőbbek a csapadékhiányos időszakok, vagy a fagy miatt nem találnak inni az élőlények.

Készíthetünk madárkalácsot, a faggyút formákba öntve magokkal beszórva aggathatjuk fára, szinte madárkarácsonyfa-szerűen. Jelenlegi tudásunk szerint a bolti füzérek, cinkegolyók is megfelelők a tápanyag tartalmuk szempontjából. Ami felől voltak kétségek, az a háló, amibe ezeket teszik. Előfordult, hogy ezekbe beleakadtak madarak.

Bár ez nem mondható tömegesnek a jelenségnek, de lehet olyan etetőt választani, aminél mellőzhetjük ezt a szemétté váló műanyaghálót. Ha mégis ilyet választunk, akkor oda kell figyelni arra, hogy a kiürülése után eltávolítsuk a műanyagot.

Színes, tollas társaság

A madáretető közössége különböző fajokból állhat össze, és a sokszínűséget az etető kiválasztásával és az eleséggel is segíthetjük. – A galambok egyszerre sok magot tudnak a begyükbe szedni, a magevők a csőrükkel egyesével törik fel az eleséget, a cinkék pedig egyesével odébb viszik és máshol törik fel. A fekete rigó, vörösbegy, legújabban a barátposzáta is néha odakerül az etetőhöz, noha nem magevők. A legegyszerűbb és univerzálisabb számukra a napraforgó, illetve az alma, vagy körte. Nyilván nem a frissen megvettet kell kirakni, de a madarak örülnek a kicsit szottyadtabb példánynak is, ami a kukába menne. Feketerigó, vörösbegy, cinkék szeretik, csak érdemes félbevágni, mert a héján a kicsit gyengébb csőrű madarak nem jutnak át.

A függő etetők, amikre rá kell kapaszkodni, a cinkeféléknek kedveznek. Tálcás, önetetőt, vagy dúc etető, ahova le lehet szállni több madárfajnak alkalmas.

– A galambok és az erdei pinty, és a vörösbegy pedig a földről szeretnek táplálkozni. Csak az lehet a veszélye, hogy a földön lévő magokra a rágcsálók is odaszokhatnak. Kertes ház telekvégében ez kevésbé gond, mint panelok között vagy teraszokon.

Veréb, karvaly nem ellenség

Azt mondja, fontos hogy elfelejtsük a régi kategorizálást arról hogy mi hasznos állat és mi nem.

– A veréb csökkenő tendenciájú faj, Angliában már költenek arra, hogy visszatelepítsék. Jó lenne ha mi nem jutnánk ide, örüljünk, ha jön az etetőre! Kínában is pórul jártak a kiirtásával, mert rengeteg rovart elfogyaszt nyáron és tavasszal, elszaporodnak a kártevők nélküle. Érdemes úgy elhelyezni az etetőt, hogy macska ne tudja elérni, sűrűbb bokorhoz, vagy örökzöldhöz közel, hogy ha karvaly járna a közelben, el tudjanak bújni. Ugyanakkor nem kell rossz hírét kelteni a karvalynak sem, hiszen a legyengült énekesmadarakat tudja elejteni ezzel a fertőzéseket a populációban megfékezi. Kvázi tisztítja az állományt.

A fertőzések elkerülése

Győrig Előd azt mondja, az etetést lehet kicsit színesíteni még főtt tésztával és zöldséggel, csak az ízesítéssel spóroljunk. A tök is jó lehet csipegetni, de nagy mennyiséget nem érdemes kihelyezni belőle.

Ami fontos az etetőnél, hogy ivóvíz is legyen a közelben. Ha bejönnek a téli fagyok, ugyanúgy szomjaznak az állatok, mint nyári hőségben. Ezért ha tehetjük érdemes vizet kitenni. Mivel itt sok madár gyűlik össze, egy fertőzés könnyebben tud terjedni, ha a vad madarak ellenállóbbak is. Ezért az etetőt is és az etetőt is érdemes cserélni, tisztítani. Feltöltéskor érdemes legalább az ürüléket eltávolítani a legtöbb fertőzés ugyanis ezzel terjed.