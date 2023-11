- Már a tavalyi jelölés is nagy meglepetés, egyben megtiszteltetés volt számunkra, és őszintén szólva nem igazán számítottunk rá, hogy megkaphatjuk ezt a rangos elismerést – kezdte Szabó László, a La Mareda családi vállalkozásának vezetője. – A kitüntető cím elnyerése hatalmas nagy öröm volt, és minden erőnkkel azon dolgoztunk tovább, hogy méltóak legyünk és maradjunk a Michelin tányérra. Ez leginkább ételeink minőségében, vendégeink mindenkori magas színvonalú kiszolgálásában valósulhat meg.

A tengeren túlról, Japánból, Thaiföldről érkeznek asztalfoglalások

A vezető hozzátette, hogy a díj, illetve a Michelin Guide étterem ajánlójába való bekerülés nagyot lendített a La Mareda forgalmán, hazai és nemzetközi népszerűségén.

- Óriási meglepetés számomra, hogy az Egyesült Államokban, Peruban, Japánban vagy Thaiföldön ismerik a nevünket, és más távoli országokból is rendszeresen futnak be asztalfoglalások – mondta az étterem vezetője. – A győri Audi gyár vonzáskörzetébe tartozva nagyon sok vendégünk érkezik Németországból, a legtöbb külföldi törzsvendégünk pedig Szlovákiából tisztel meg bennünket. Így a külhoni vendégek nem csupán hétvégén, de hétköznap is gyakoriak nálunk.

Kilenc szakács főz a vendégek kedvére

Szabó László hozzátette, hogy a forgalomnövekedésnek köszönhetően ma összesen kilenc szakács és öt kézilány serénykedik a konyhában. Ezzel együtt hosszabb lett az étlap, a nagyobb a választék pedig több alapanyagot kíván.

- Míg a húsfélék ára valamelyest mérséklődött, a zöldségeké mostanra az egekbe szökött - tette hozzá a tulajdonos. – Ha az elmúlt évben nem ugrott volna meg ilyen mértékben a forgalmunk, lehet, hogy ma az étterem bezárásáról kellene beszámolnom.

Ínyencfogások és népszerű „menekülő” ételek

A La Mareda húsz évvel ezelőtti nyitása óta igyekszik mindenkor különleges kulináris élvezetekben részesíteni vendégeit. Kínálatukban az újra gondolt magyaros ízek mellett ugyanúgy megtalálhatók a világkonyhák varázslatos ízvilágát megidéző étkek.

- A valódi ínyencséges mellett mindig igyekszünk úgynevezett „menekülő” ételekkel is kedveskedni vendégeinknek – magyarázta Szabó László. - Nagyjából olyan – mérsékelt árkategóriába tartozó - egytálételekről van szó, amelyeket mindenki ismer, szeret. - Büszkén mondatom, hogy a 72 órás marhapörkültünk tojásos galuskával és kapros uborkasalátával a magyar és külföldi gyomor számára egyaránt nagy sláger. Hogy másik példát vegyek, egy osztrák vendégünk - aki ugyancsak végig kóstolta Ausztria számos konyháját -, megjegyezte, hogy ő ilyen finom borjúbécsit, mint a miénk, még sehol nem evett. Szóval, a Michelin tányér mellett valódi tányéraink is szép sikereket hoznak.

Van még hely a homlokzaton

Szabó László végül hozzátette, tisztában van vele, hogy egy vidéki étterem Michelin csillagos álmokat nem igazán dédelgethet. Ennek ellenére a La Mareda teljes legénysége a jövőben is mindent megtesz azért, hogy még néhány példány felkerüljön az eddigi kettő Michelin Tányér mellé.