Emlékeim szerint szinte minden évben történik olyan szörnyű buszbaleset, amely az egész országot megrázza. Talán a legemlékezetesebb eset a 2017-ben történt veronai tragédia, ahol gimnazistákat szállító jármű csapódott egy híd pillérének, fékezés nélkül. A baleset során tizennyolcan életüket vesztették, s a történteket a mai napig nem heverte ki az ország. Hogyan is heverhette volna ki, ha a történtek után hét évvel később még mindig derülnek ki részletek? Azt viszont el sem tudom képzelni, hogy ilyenkor a szülők, a család és a barátok vagy a résztvevők min mennek keresztül.

Hiába is keresném az okát annak, hogy az emberek miért nem okulnak a hibáikból, valószínűleg nem találnék rá választ. Az viszont bizonyos, hogy egy baleset egy rosszul felmért mozdulaton, egy szempillantáson, rossz útviszonyokon vagy időjáráson is múlik.

Az ilyesfajta tragédiákból nem okulva szinte egy rémálom történt június 12-én, amikor a fertőrákosi iskola második osztályos tanulóit szállító busz egy rosszul felmért útszakaszt követően lesodródott az útról és az oldalára borult. A diákok osztálykirándulásra indultak Kőszegre, amikor másodpercek alatt változott meg az ígéretesnek tűnő nap. Az esetnek végül szerencsés kimenetele lett, hiszen kevésbé súlyos sérüléseket szenvedtek a kirándulni induló gyerekek. Azonban nem csak a nap változott meg szerdán! Bármiféle baleset rányomja a bélyegét az ember sorsára, aki jobb esetben az idő múlásával fel tudja dolgozni azt, rosszabb esetben végigkísérik életét a történtek. Ugyan nem igazán vagyok jártas a témában, de csak abban reménykedem, a kisdiákok a korukból adódóan nem is fogták fel igazán a történteket, és nem okozott számukra maradandó traumát.