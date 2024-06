Bánki József, Garaba Imre, Hrutka János, Kabát Péter és Kiprich József ugyanazt a kérdést kapta meg az Origo.hu-tól.

A kérdés így szólt: ön milyen eredményt vár az Eb-n a magyar válogatottól?

Bánki József: Amennyiben a csapat tudja mutatni azt a játékstílust, amelyeket az elmúlt években láttunk tőlük Marco Rossi irányítása alatt, úgy gondolom, hogy – még ha bravúr is kell hozzá – meglehet a csoportból való továbbjutás.

Garaba Imre: A legfontosabb az, hogy a játékosok élvezzék ki, hogy ott vannak, mert nem lehet biztosra venni, hogy legközelebb is kijut a csapat, még ha nagyon bízunk is ebben. Ha küzdenek, mindent beleadnak és akarnak, ahogy azt már többször bizonyították, akkor eredménytől függetlenül elégedettek lehetünk, de persze ettől még mindenki, köztük én is azt szeretném, ha minél több győzelmet aratnának.

Marco Rossi szövetségi kapitány (j) és Cosimo Inguscio pályaedző

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Hrutka János: A legutóbbi Európa-bajnokság óta vitathatatlan a fejlődés, védekezésben, támadásépítésben és számos statisztikai mutatóban is. Ha ezt a fejlődési ívet sikerül tartani, és éles helyzetben is folytatjuk jó szereplésünket, akkor meglepetést is okozhatunk az Eb-n. Ám fontos megjegyezni, hogy habár a közvélemény és a szövetség vezetése is gyakorlatilag elvárásnak tekinti a továbbjutást, ez egyáltalán nem ennyire evidens. Mindhárom csoportellenfelünk rendkívül erős, a játékoskeret minőségét és klubcsapataikat nézve mind a magyar előtt áll. Szerencsére nekünk van egy Marco Rossink és egy hihetetlen csapategységünk.