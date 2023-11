A szerző gyógypedagógusként a mosonmagyaróvári Hunyadi-technikumban foglalkozik sajátos nevelési igényű diákok készségfejlesztésével. 32 éve az írás és a gyógypedagógia tölti ki szakmai életét. Számos médiumban kipróbálta már magát, így a Kisalföld hasábjain is hosszú évekig publikált. Idén ősszel megjelent a mesekönyvének második része, mely a Galigali álma címet kapta. A mesék eredetileg fejből mondott, összebújós esti mesék voltak, melyek végül összeálltak egy-egy mesekönyvvé.

– Galigali, a medvekapitány kalandjai folytatódnak a második mesekönyvben. A plüssmackó továbbra is járja a világot, Szélvész hajójával kalandozik. Legénysége kutyákból, medvékből és Lucából áll, akinek kedves plüssei elevenednek meg a történetekben. A mesék alapját valóságos családi élménymorzsák adják, keveredve a képzelettel – árulta el érdeklődésünkre Anita.

Továbbra is kislánya rajzai illusztrálják a történeteket, s ezeken jól látható a gyermeki fantázia megjelenése és a rajzfejlődés állomásai. Jelentős szereplője a történeteknek Csoki kutya, aki a család saját házi kedvence.

– Íróként és gyógypedagógusként is fontos volt számomra, hogy ifjú olvasóimat segítsem az olvasóvá válásban, a szókincs bővülésében, a képzelet, a fantázia fejlődésében.Úgy vélem, a mesének óriási szerepe van a személyiség fejlődésében, ez a gyerek nyelve, a rendszeresen mesét halló gyerek körülbelül két évvel előzi meg verbálisan azokat a társait, akik nem részesülnek belőle, mire iskolába kerülnek. S ezt nem lehet elégszer elmondani – hívta fel a figyelmet a gyógypedagógus, aki hiszi, fontos, hogy egészen pici kortól meséljünk a gyereknek. Tapasztalata az, hogy sokkal jobban szereti gyermeke a fejből mondott, kitalált meséket, melyeknek ő is a része lehet, a vele kapcsolatos események, történések is meg- elevenednek a kitalált mesékben. A második rész történetei családi élménymorzsákból építkeznek, saját élményekből fakadnak a történetek és persze a képzelet, a mese is átszövi őket.

Valóban megtörtént, hogy Galigali egyszer majdnem elveszett egy hatalmas állatkertben, s az már a képzelet, hogy máskor íráskönnyítő varázsporért utazott egy távoli szigetre. Az erről szóló mesében a technikát segítő varázsversikék segítenek az írni tanulóknak, melyeket a gyógypedagógus szerző nem véletlenül alakított így…

A kötetben fontos volt az ismeretterjesztő mesék megjelenése is. 7 éves kortól igazi élményt jelentenek a mesék, amelyek rövidségükkel segítik az olvasóvá válást és a fantázia fejlődését.