Míg pár évtizeddel korábban egy diák ha kilógott kicsit az osztályközösségből, mára az arány: egy átlagos 26 fős csoportban négy gyermek is érintett. Óriási a spektrum: a mozgássérült, látássérült, hallássérült személyektől a tanulásban akadályozottakon át a halmozottan fogyatékos gyermekekig, akár az autizmus-skálán lévőket, az ADHD-sokat is az SNI-kód alá sorolják.

Az ő beilleszkedésük a többségi iskolába a legnehezebb és a legnagyobb kihívást jelentő feladat mind a szülőknek, mind a szakembereknek

mondja Bozsaky Ágnes.

A szakma is vitatkozik rajta, hogy az exponenciálisan növekvő SNI-s szám mögött az egyre kidolgozottabb diagnosztika és az éles figyelem áll, vagy valóban egyre több kisgyermek érintett civilizációs ártalmak, genetika vagy más ok miatt. Podcastünkben segítséget, tippeket is szeretnénk adni abban, hogyan integrálhatók az osztályközösségbe azok a tanulók, akiknek egyéni szükségleteik itt-ott más figyelmet igényelnek.

Hallgassa meg!