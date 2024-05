– Idén a fűszerpaprika nagyon népszerű volt a termelők körében. Különböző fajtákat küldtek be őrölt és édes változatban. Emellett sok homoktövises termék érkezett, illetve lekvár, szörp, méz is széles kínálatban került a zsűri asztalára. A fürjtojás minden évben izgalmas élmény a kóstolóknak, de nagyon vártuk a különleges sajtokat is – emelte ki Buzásné Kata főszervező.

Ugyan csak június 22-én lesz a hivatalos díjátadója az idei versenynek, azonban tegnap kihirdették az eredményeket. – Örülünk, hogy vannak állandó résztvevőink, akik évről évre megmérettetik magukat és portékáikat. Ezúttal sok volt az új versenyző is – tette hozzá.

Idén a Harkai Gyümölcsöskert feketeribizli-lekvárja ezüst, a szederszörpük bronz minősítést szerzett, míg a csornai Levendula Álom Kert Éden szósza bronzot érdemelt.

A pannonhalmi Zümi méhészet ezúttal is több mézzel nevezett: a Nacsók fantázianevet viselő ezüstöt, a többi – kávés, rumos, facélia-, bodzás és mézharmat – mézük aranyat hozhatott el. Ildi kamrája szintén Pannonhalmáról két bronzot zsebelt be a vörösboros cseresznyéjével és a pálinkás körtebefőttjével.

A ravazdi Bodza porta sajtjai, tejtermékei is elnyerték a zsűri tetszését. A diós kecskesajtjuk, a medvehagymás túrókrémjük és a zöldfűszeres keverékük aranyat ért, míg a faszenes sajtjukat ezüstre, a kézműves sörüket bronzra értékelték. Közel a vármegyehatárhoz az ácsi Áchili jalapeno savanyúsága pedig ezüst minősítést szerzett.