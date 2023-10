Pulai Nikoletta beszéde után mindenki megtekinthette a négytagú család új otthonát. Vörös Géza, élettársa, és két gyermekük pedig ajándékcsomaggal köszönték meg a jelenlévőknek a segítségnyújtást.

Kulcsot kaptunk az újrakezdéshez

Vörös Géza és élettársa, Marics Edina kalauzol végig minket az új otthonukban. Mutatják a szobákat, a felbútorozott konyhát, és mesélik, sokszor eszükbe jut az a bizonyos februári este, de inkább a jövőbe tekintenek.

–Furcsa érzések kavarognak bennem. A régi otthonunkat saját kezűleg építettem, ami aztán teljesen megsemmisült. Most, hogy ennyi ember összefogott értünk, és segítséget nyújtott, valami felfoghatatlan. Állandóan arra gondolok, hogy tudom majd viszonozni, visszaadni az embereknek, azt a sok jót, amit nekünk adtak. Mi most kulcsot kaptunk az újrakezdéshez – mesélte lapunknak Vörös Géza. Hozzátette: a családunk már túl van a nehézségeken, de van még munkánk. Én is folyamatosan tervezek, és szeretnék egy kiülős, fedett teraszt építeni a bejárati ajtó elé. Köszönjük a rengeteg segítséget, amit kaptunk, és még fogadjuk is őket. A fizetésünkből a közeljövőben szeretnénk tovább csinosítani új otthonunkat, ahol talpra állhatunk, és élhetünk.