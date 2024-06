A verseny egyik feladataként kellett az ország különböző intézetéből érkezett csapatoknak megbirkózni egy esetleges tűz eloltásával. Köves erdei terep átfésülése, emberméretű gumik mozgatása - ilyen és ehhez hasonló kihívások várnak azokra, akik a büntetés-végrehajtás sokszínű világához szeretnének tartozni!

A verseny során összesen 10 elméleti és gyakorlati feladatot kellett megoldania a csapatoknak.

A mostani járőrverseny csak egy azok közül a fizikai erőnlétet fejlesztő és kapcsolatépítő programok közül, amiken megmérethetik magukat munkatársak. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szervezésében a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén és annak környékén rendezték meg a szervezet 2024. évi Országos Járőr Bajnokságát.

A bajnokság idén is nagy népszerűségnek örvendett: 22 bv. szervezetből összesen 66-an mérték össze fizikai állóképességüket és tudásukat.

A szervezők az előző évekhez képest igyekeztek nem csak az útvonal, de a feladatok terén is újítani. A 8 kilométeres távon a szintkülönbség idén csekélyebb volt, azonban a patakparton való többszöri átkelés nehezítette a távot. A szervezők az idei évben is igyekeztek új kihívásokkal színesíteni a versenyt, így a fegyver összeszerelés, a ládacipelés, a kúszás, vagy a kerékgurítás mellett egy tűzoltási feladatot is meg kellett oldaniuk. Egy biztos: a nap végén már mindenki tudta, hogyan kell egy tűzcsapot összeszerelni egy esetleges tűz esetén. A verseny - ahogy az elmúlt években - idén is rendkívül jó hangulatban telt.