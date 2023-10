– Nagyon jó a térség infrastruktúrája, valamint a határok közelsége miatt a külföldi versenyzőknek is kedvező a város fekvése. A távolabbi országból érkezett versenyzők például amerikaiak és japánok, már két hete itt vannak és mindannyian elismerően szóltak mind Győrről mind pedig az eseménynek otthont adó Alcufer Stadionról is. A nemrég érkezettek közül is sokan terveznek városnézést.

Már a verseny első napjára is sok néző érkezett ki , a hétvégére pedig telt ház várható.

Deményné Tűri Zsanett elmondta IGP világbajnoki címének megszerzése amellett, hogy elképesztő teljesítmény, a győztes életét is megváltoztatja.

– A bajnokokat a világ minden tájáról hívják a fajta szövetségek különböző szemináriumokra, emellett a tenyésztők is szívesen keresik meg ezeket a kiképzőket.

A nemzeteket öt fős csapatok képviselik két-két tartalékkal. A hazaiak közt két Győr-Moson-Sopron megyei is van, egyikük Somoskövy Bence, aki első helyen kvalifikálta magát a magyar csapatba.

– Nekem ez az első világbajnokságom és egyben az első kutyám ebben a sportágban, így szerencsének érzem magam, hogy bekerültem a hazai csapatba – mondta el Somoskövy Bence. –Nagyon erős a mezőny. A sportág legjobbjai közt évek óta ott vannak a németek, a csehek és az amerikaiak. Én majd csak holnap versenyzem, ezért ma igyekszem megfigyelni a pályát, valamint a bírói pontozást. Nagy kihívás, hogy a válogatón és itt is csúcsformában legyünk, van egyfajta szerencse faktor is ebben a sportban, hogy mind a kutya mind pedig a gazdája fizikálisan ás mentálisan is a legjobb formában van e az adott napon.

Somoskövy Bence elmondta, hogy ő a civil állása mellett minden nap készül kutyájával. IGP versenyzőnek lenni nem egy hobbi inkább egy életforma.

– A napi feladatok után kitűnő kikapcsolódás. A versenynek természetesen reménykedve vágunk neki és igyekszünk a legjobb formánkat nyújtani.

Hozzá tette magyar bajnoka még sosem volt a sportágnak, de a legjobb húszban már volt hazai versenyző.

A fajta hazánkban is népszerű mivel jó családi kutya, emellett pedig kitűnően idomítható. Ugyanakkor a szervezők is hangsúlyozták, hogy ne külső alapján válasszunk kutyát, hanem az életmódunkhoz. A németjuhászoknak fizikai és mentális kihívásokra is szükségük van ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott kutyák legyenek. Nem elegendő, ha kertes háznál kint lehetnek az udvaron.