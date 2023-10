Harminc évvel ezelőtt Riegler Antalné Ili néni vezetésével alakult meg Győrújbaráton a nyugdíjas klub, gyakran összejöttek, programokat szerveztek.

– Húsz évvel ezelőtt költöztünk Győrújbarátra, csatlakoztam a klubhoz, mert hiányzott a nyüzsgés, a társaság. Először én is csak eljártam ami nagyon jó volt, mert így sok embert megismertem. Ili néni közel nyolcvan évesen szerette volna átadni a stafétabotot, felkérésére így kezdtem el szervezni a klub programjait – mesélte Bödecs Károlyné Marika, aki azóta is lankadatlan szorgalommal szervezi a klub életét.

A klub jelenlegi vezetője, motorja Bödecs Károlyné Marika

Fotó: Barki Andrea

Ha valaki végignézi az ünnepségen bemutatott okleveleket, emléklapokat, serlegeket, láthatja, hogy rengeteg irodalmi, sport, művészeti vetélkedőn, versenyen vettek részt eredményesen. A felkészülés is jól összehozza a klub tagjait, de a kéthetente szervezett foglalkozások, a kirándulások, színházlátogatások, sportprogramok is nagy élményt jelentenek. Az örökifjak a klubon kívül is összejárnak, szerelmek is szövődtek. A covid előtt 102 fős létszámot még nem tudták megközelíteni, de lassan már nyolcvannégyen is összejönnek.