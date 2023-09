„Európai gomba, a rejtett gyöngyszem” szlo­gennel indított az unió gombafogyasztást népszerűsítő kampányt. A lapunk által megkérdezett termesztők, kereskedők szerint térségünkben a legkeresettebb a fehér és a barna csiperke, de többen tesznek kosarukba laskagombát is, aminek jellegzetesebb az íze és amit nehezebb elkészíteni.

A gomba korábban közkedvelt volt hazánkban, aztán vesztett a népszerűségéből. Napjainkban azonban ismét sláger lett a családok körében. A magyarországi gombafogyasztás még így is elmarad más európai országokétól: Ausztriában például lényegesen több kerül az asztalra. Ez adódhat abból, hogy sok az előítélet vele szemben, a másik ok pedig a gasztronómiából ered: idehaza nem mindenki tudja változatosan elkészíteni.

– Térségünkben a termesztett gombákból a legkeresettebb a fehér csiperke. A barnával egyelőre csak ismerkednek az emberek, a laskának pedig külön vevőköre van. Népszerűsítése fontos, erre többféle módszer adódik. Olyan gasztronómiai roadshow-kon kell elsősorban megmutatnunk, ahol nagy tömegek találkozhatnak vele – fejtette ki véleményét lapunknak Horváth Csaba, a Horex Gomba Kft. ügyvezetője, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség megyei elnöke, szakácsmester.

A gomba termesztése nehéz idehaza, otthon szinte lehetetlen. Állandó 17 fokos hőmérsékletet igényel, és a megfelelő fejlődéshez leginkább sötétre van szüksége. Ez csak pincékben és hőszigetelt termesztőházakban lehetséges.

– Utóbbira korábban is voltak elképzelések. A cél az volt, hogy holland mintára épüljenek ter­mesztőházak Magyarországon. Mi Győrújbaráton nem csak ter­mesztjük, fel is dolgozzuk. A konyhakész szeletelt mellett gombakrémet is készítünk, ami a győriek egyik nagy kedvence – fogalmazott Horváth Csaba, a Horex Gomba Kft. ügyvezetője.

Hozzátette: mára több étterem jeleníti meg az étlapján, különösen ott, ahol a szakácsok jól készítik el. Szerinte a hazai gombatermesztés jövőjét az határozza meg, hogy mennyi lesz annak üzemeltetési költsége, különös tekintettel az energiaárra és a munkaerőre.

– A gomba próbája az evés. Amíg nem kóstoltuk, és nem tudjuk, milyen, addig nem is nagyon keressük. Sok az elő­ítélet vele szemben. Számtalan fiatalt látunk mi is rendezvényeken, kitelepüléseken, ahol a szülő inkább lebeszéli a fogyasztásáról, mert könnyebb azt mondani, hogy a gyermek úgysem szereti – hangsúlyozta az ügyvezető.

A győri vásárcsarnokban sétálva Markó Vendel pultjánál állunk meg egy pillatanra. Ahogy a kereskedő mondja: az utóbbi időben jóval több gombát adnak el, érezhetően többet vásárolnak tőlük. A fehér csiperke 1200–1400 forintba kerül, a laskagomba kilójáért valamivel többet, 1600 forintot kérnek.

– Elsősorban helyi termelőtől szerezzük be a gombát, és azt kínáljuk. A legkeresettebb a fehér csiperke, ebből naponta 10–15 kilogrammot adunk el, de vásárolnak nálunk laskát is, aminek jellegzetesebb íze van, csak nehezebb elkészíteni. A vevőink nagy része nyugdíjas, de egyre több a fiatal édesanya is, akik örömmel visznek haza a csiperkéből. Aki megveszi, szinte biztosan gombalevest, pörköltet vagy rántott verziót készít belőle – fogalmazott lapunknak Markó Vendel zöldség-gyümölcs kereskedő.

Horváth Péterrel és párjával a sorok között találkoztunk, ők gyakran tesznek kosarukba gombát.

– Nagyon szeretjük, ha hetente nem is, de havonta többször vásárolunk. A pénztárcánk elsősorban a fehér csiperkét engedi meg, de kipróbáltunk már több fajtát is. A családunk nagyon szereti, elsősorban gombalevest, rántott gombát készítünk, de örömmel fogyasztunk gombakrémet is, főként melegszendvicshez – mondta el lapunknak Horváth Péter.

Markó Vendel a győri vásárcsarnokban árul, fehér csiperkéből naponta 10–15 kilogrammot adnak el.

Fotó: Rákóczy Ádám

Fagyaszthatjuk, száríthatjuk is

Ha magunknak gyűjtünk gombát, érdemes megmutatni gombavizsgálónak. Az őzlábgombát bepanírozva lefagyaszthatjuk, így mindig lesz otthon gyorsfagyasztott, mirelit házi gombánk. A vargányát és a rókagombát olajon és hagymán lepirítva fagyasztásra kész terméket nyerhetünk, amit aztán kiolvasztva tovább tudunk használni paprikásként, töltelékként. Az árterek puha fáin növő sárga gévagombából fasírtot, rántott gombát készíthetünk, melynek íze a csirkehúsra emlékeztet. A szegfűgombát és a vargányát szárítva üvegekbe is zárhatjuk, amiből később levest készíthetünk.