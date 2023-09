Szombaton Győrszentivánon megrendezték a szüreti napot, a Molnár Vid művelődési központban. Szeptember 30-án és október 1-jén a Felis Hungarica Magyar Macskások Egyesülete szervezésében ismét sor kerül egy macskakiállításra Győrszentivánon, ahová szintén meghívták a Győri Puha Praclik Egyesületet.

A két nap alatt több mint 300 csoda szép cicával találkozhatnak az érdeklődők a győri nemzetközi macskakiállításon, ahol 20 különböző fajta fogja képviseltetni magát. – Mindkét napon jelen leszünk örökbe fogadható cicákkal is, így ha valakinek valamelyik védencünk rabul ejti a szívét, gazdisodhat is. Lesz nálunk adománygyűjtő doboz, de örömmel fogadunk tárgyi adományokat is a helyszínen, hiszen a készleteink rendszeresen kiürülnek. Napi szinten közel 150 éhes szájat kell jóllakatnunk. Tavaly is rengetegen látogattak ki a rendezvényre, reméljük, idén is így lesz. A hozzánk ellátogatókat apró meglepetésekkel, praclis relikviákkal várjuk, hiszen ez a két nap csak a macskákról szól majd – fejtette ki Polgár Veronika, az egyesület elnöke.

– Nem kell sokat várni a harmadik örökbe fogadó napunkra sem – tette hozzá Rikovics Anita alelnök. – Mint azt oly sokan tudják, a legtöbb állatvédelemmel foglalkozó szervezet és civil mentő még nagyobb bajban van, mint valaha. Nemcsak az anyagiak nehezítik meg a mindennapokat, hanem az örökbefogadók is hiányoznak, így lassan leállnak a mentések, pedig egyre több kidobott, beteg, problémás állat szorulna segítségre – fejtette ki Anita.

– Viszont a cicákat soha nem hagyhatjuk cserben, így ismét megszervezzük a sok érdeklődőt vonzó örökbe fogadó napunkat október 8-án, vasárnap 14–18 óráig a győri Bortrezorban (Győr, Csipkegyári u. 2–4.). Majdnem száz cica keresi csak nálunk végleges otthonát! – emelte ki a puha praclisok alelnöke.

– Terveink szerint 20–30 cicával lehet találkozni személyesen, és akár azonnal örökbe fogadni – szerződéssel, ivartalanítási kötelezettséggel, kizárólag lakásban tartással és az egyesület támogatásával – hangsúlyozta Polgár Veronika.