A tulajdonosok, Zudor Honória és Szakácsi János csupa szív, mindig vidám, igazi közösségi emberek. A padnak az ötlete korábbi, a házigazdák még a Besenyő utcában laktak, amikor János munkahelyéről hozzájuk került két pad, amelyeket az akkori szomszédokkal közösen újítottak fel, így adva nekik új funkciót.

– A nyitott folyosón kapott helyet, itt kávéztunk, beszélgettünk, ünnepeltünk, igazi kis közösségi teret alakítottunk ki – kezdte Zudor Honória, a pad megálmodója. Amikor ide költöztünk Bánfalvára, kitettem a ház elé, hiszen a környezet csodálatos. Arra gondoltam, hogy miért ne élvezhetné más is ezt a csendet és nyugalmat. Szerettem volna, ha az erre járók, a kirándulók megpihenhetnek egy kimerítő túra után, ha csak néhány percre, de leülnek, gyönyörködnek a táj szépségében és élvezik a jó levegőt – tette hozzá.

– Szeretem, hogy mások is használják. A padunk az egyik szomszéd néninek például célként szolgál a napi sétája során, de segített már olyan néninek is, aki rosszul lett. Szeretem, ha egy kisgyerek ráfekszik, párnát tesz a feje alá és megpihen biciklizés után, vagy azt, amikor a szomszédok kiülnek ide és beszélgetnek. Szeretem, hogy kirándulók pakolnak rá és azt is, amikor a fiam limonádét árul róla. Szeretem, hogy szarvasbőgést hallgathatunk, miközben ülünk rajta, az elhaladók pedig mosolyogva integetnek és köszönnek. Szeretem, hogy a szomszédaink vigyáznak rá, óvják, védik, ha mi nem vagyunk itthon. Sok szép élmény köt bennünket ehhez a padhoz, úgy érzem, hogy nemcsak a mi szívünkhöz, hanem a település lakóinak a szívéhez is hozzánőtt – zárta a beszélgetést.