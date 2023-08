– Milyen volt lóháton? – kérdeztük Laposa Tibort. – Nagyon jó!– jött a válasz. – Azért nem nyergelek át a bicikliről a lóra, de nagy élmény volt. Mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki. Egészen más, mint a kerékpározás. Párhuzamot is tudok azonban vonni a két közlekedési lehetőség között. Út közben mindkét esetben figyelni kell egymás rezdüléseire. A kerékpárnál is figyelni kell, mert ha az ember észreveszi, hogy már nem úgy megy, nem fognak a fékek, arra is reagálni kell. A kerékpár is "érző lélek"– fogalmazott Tibor.

Az állatokkal való barátkozás után a győriek hazaindultak, de nem új barátaik hátán, hanem saját, jól megszokott járgányaikon.