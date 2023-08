– Immár negyed évszázados hagyományra tekint vissza a Nyárbúcsúztató, melynek idén a kiemelt támogatója az OTP, de a helyi önkormányzat mellett több vállalkozás is mellénk állt. A nagy meleg ellenére hat hősies csapat vállalta a főzőversenyt. Érkeztek versenyzők Budapestről, Sopronnémetiből és Szlovákiából is, a Rábl család is legalább két évtizede visszatérő a megmérettetésen. 1500 forintért értékesítünk ételjegyeket, többen felajánlják egyesületünknek a bevételt – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kránitz László, a Mosoni Polgári Kör elnöke, megjegyezve, hogy az est fénypontja a máglyaégetés és a lampionos vízi felvonulás mellett a tűzijáték lesz.

– Németh Zoltánnal, Családi Róberttel, Pokornyik Csabával együtt horgászunk, egy évben többször együtt is főzünk, de még versenyen nem indultunk. Most csülkös pacalt készítünk – tudtuk meg Horváth Lászlótól.

Bognár Sándor, Sopronnémeti polgármestere néhány év kihagyás után tért vissza barátaival főzni a Mosoni-Duna partra, ahová a kétezres évek eleje óta járnak a Mosoni Polgári Kör meghívására. Bográcsukban májas lecsó főtt.