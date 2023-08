A szépségápolás mellett foglalkozunk a divattal, de lelkünk szépségével is, sőt, a teljes, tökéletes képhez az elme és a kommunikáció sem fog kimaradni a sorból. Első vendégünk Németh Liza fodrász, a győri Zsádorf műhely tulajdonosa elvitt minket a hajápoló szerek világába. Ha kíváncsi rá, mit tesz a párás idő a hajunkkal, hogyan válasszunk fodrászt, mi most a trendi fazon és szín, hallgassa meg beszélgetésünket, melynek a végén az is kiderül, mit gondol Liza a színes hajú gyerekekről.

Hallgassa meg!