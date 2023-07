Részben szeretnének ezzel a negyven napos úttal készülni a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra, ahol Ferenc pápával is találkozhatnak, másrészt teljesítményükkel szeretnék jótékonykodásra bírni az embereket: A Bethesda gyermekkórház rehabilitációs osztálya számára szeretnék összegyűjteni azt az 1,2 millió forintot, amibe egy fürdető ágy és egy ülőmérleg kerül, mely segítheti a mozgásképtelen gyermekek ellátását. A kétkerekes utazás tehát sokrétű: adománygyűjtés, zarándoklat, csapatépítés és sportteljesítmény egyben, ami néha egy kis városnézés, vagy épp segítés is belefér.

Korábban Knáb András Benedek mesélt nekünk az elhatározásról, ezúttal Nádudvary Csongor válaszolt lapunk kérdéseire. A csapat ötödik tagja Geri Kolos Münchenben elbúcsúzott a társaságtól, de ahogy Csongor mondja, nagy megkönnyebbülés, hogy innentől lesz kisbuszos kíséretük.

– Egyelőre úgy látjuk, hogy reális volt a vállalás, igaz még az elején vagyunk. Nagy lelkesedéssel indulunk holnap tovább.

Sok gesztus szegélyezi az útjukat, van hogy kiragasztott üzenetekkel, szurkolással várták őket, másutt gulyást főztek nekik, és az előre nem tervezett helyeken is mindig akadt szállás. De ők se restek, Münchenben épp szekrényeket cipeltek le az emeletről, hogy segítsenek az ottani bencés nővéreknek.

A kilométerek múlását tudják követni, de a gyűjtésre nem látnak rá, csak reménykednek, hogy az is szépen alakul.

Egy hét után úgy látják, hogy reális volt a vállalásuk.

– Arról tudunk, hogy már az első nap is volt egy nagyobb, százezer forint körüli utalás, és hallottunk további adományokról. Pesszimistán is kétszázezer környékére becsülném a gyűjtés állását, de legutóbb épp egy német úriember érdeklődött mélyrehatóan a céljaink iránt, reméljük külföldi támogatás is érkezik.

Csongor szerint a jó cél miatti folyamatos kommunikáció elég sok energiát igényel, de ennek ellenére próbálnak elcsendesedni, hogy imádságos, befelé figyelő, igazi zarándoklat lehessen a túra.

– Mindennap érezzük a gondviselést. Imádsággal kezdjük és zárjuk a napot. A rózsafüzért van hogy tekerés közben imádkozzuk, és a honlapunkra érkezett imaszándékokat is figyeljük. Az egész napot ilyenkor felajánljuk rákos édesanyáért, beteg kisgyermekért, leendő pannonhalmi diákokért, és más dolgokért, amikről írtak nekünk.

– Remélem, hogy jó úton haladunk lelkiekben is és a hátralévő 30 nap is segít majd bennünket az elmélyülésben.

Élőben ide kattintva követhető az útvonaluk!